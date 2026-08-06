Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.

Что сказал Зеленский о новой специальной операции?

По словам главы государства, главная задача – не дать России адаптироваться к уже введенным ограничениям. Он подчеркнул, что в российских ракетах, дронах и других видах вооружения до сих пор используются критически важные компоненты иностранного производства, без которых изготовление этого оружия было бы невозможным.

В ходе координационного совещания также обсудили использование Россией иностранных станков и технологий, которые она не способна самостоятельно производить. Зеленский подчеркнул, что необходимо усилить международное давление, чтобы ограничить доступ России к таким технологиям и производственному оборудованию.

Президент поручил подготовить четкий план специальной санкционной операции, которая должна ограничить возможности российской военной промышленности. По его словам, определены конкретные направления работы и компании, в отношении которых будут применяться новые санкционные меры.

Также Зеленский отметил, что все участники совещания получили конкретные задачи и выразил надежду на их полное выполнение.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по развитию украинской баллистики и реализации антибаллистической программы FREYJA. По его словам, у Украины есть необходимые научные и производственные возможности для создания собственного баллистического и антибалистического оружия и рассчитывает достичь необходимых результатов в 2026–2027 годах. Также на совещании обсудили доступ к критическим компонентам, сотрудничество с международными партнерами и поставки ракет PAC-2 и PAC-3.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет усиливать защиту от российской баллистики не только благодаря системам ПВО, но и путем уничтожения вражеских пусковых установок. По его словам, военные уже работают в этом направлении, а также производят дальнобойные операции по территории России, чтобы уменьшить количество баллистических ударов.