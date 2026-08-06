Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі.

Що сказав Зеленський про нову спеціальну операцію?

За словами глави держави, головним завданням є не дозволити Росії адаптуватися до вже запроваджених обмежень. Він наголосив, що в російських ракетах, дронах та інших видах озброєння досі використовуються критично важливі компоненти іноземного виробництва, без яких виготовлення цієї зброї було б неможливим.

Під час координаційної наради також обговорили використання Росією іноземних верстатів і технологій, які вона не здатна самостійно виробляти. Зеленський підкреслив, що необхідно посилити міжнародний тиск, аби обмежити доступ Росії до таких технологій і виробничого обладнання.

Президент доручив підготувати чіткий план спеціальної санкційної операції, яка має суттєво обмежити можливості російської воєнної промисловості. За його словами, визначено конкретні напрями роботи та компанії, щодо яких застосовуватимуться нові санкційні заходи.

Також Зеленський зазначив, що всі учасники наради отримали конкретні завдання, та висловив сподівання на їх повне виконання.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку української балістики та реалізації антибалістичної програми FREYJA. За його словами, Україна має необхідні наукові й виробничі можливості для створення власної балістичної та антибалістичної зброї й розраховує досягти необхідних результатів у 2026–2027 роках. Також під час наради обговорили доступ до критичних компонентів, співпрацю з міжнародними партнерами та постачання ракет PAC-2 і PAC-3.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна посилюватиме захист від російської балістики не лише завдяки системам ППО, а й шляхом знищення ворожих пускових установок. За його словами, військові вже працюють у цьому напрямку, а також проводять далекобійні операції по території Росії, щоб зменшити кількість балістичних ударів.