"Мы останемся лучшими друзьями": Санна Марин подала на развод после 19 лет вместе

Премьер-министр Финляндии Санна Марин подала на развод. Она решила поставить точку на браке с Маркусом Райкконеном, на котором женилась несколько лет назад.

О своем решении Санна Марин рассказала в инстаграме. Она поблагодарила своего мужа за годы, прожитые вместе, а также за дочь.

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Вместе 19 лет, хотя поженились в 2020 году

Мы благодарны за 19 лет вместе и нашу любимую дочь. Мы останемся лучшими друзьями,

– отметила она в сторис.

Заметим, что Марин и Райкконен были вместе в течение 19 лет. Узаконить свои отношения они решили в 2020 году. Тогда все еще премьер-министр Финляндии занимала должность, на которой боролась с последствиями пандемии коронавируса.

"Мы прожили нашу молодость вместе, вместе вступили во взрослую жизнь и вместе стали родителями для нашей дорогой дочери", – написала Марин.



Санна Марин поблагодарила своего мужа за счастливые отношения / Скриншот из инстаграма Марин

Напомним, что в апреле Санна Марин и ее Социал-демократическая партия проиграли выборы в парламент Финляндии. Они уступили правой партии "Национальная коалиция" и националистической партии "Фины".

Заметим, что Марин – самая молодая премьер-министр в мире. Она занимает должность с 2019 года. И она считается ролевой моделью тысячелетия для новых прогрессивных лидеров. Даже несмотря на то, что на последних выборах преимущество было не за ней и ее партией.

Марин – надежный друг для Украины

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения Санна Марин несколько раз приезжала в Украину. Свой первый визит она совершила 26 мая 2022 года. В последний раз на своем посту она прибыла в наше государство 10 марта 2023 года.

Для Украины и украинцев она запомнилась как хороший и надежный друг и партнер. А для всего мира – как глава правительства, во время чьей каденции Финляндия стала членом НАТО.

В заключение добавим, что 4 мая Владимир Зеленский без предупреждения прибыл в Финляндию с визитом. Его поездку не анонсировали заранее из соображений безопасности.

Визит главы нашего государства был очень важным и символическим. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Северная Европа "четко понимает природу этой войны". Поэтому Финляндия и другие страны из этого региона просто отдают Украине все, что ей нужно, без дискуссий.