Про своє рішення Санна Марін розповіла в інстаграмі. Вона подякувала своєму чоловікові за роки, прожиті разом, а також за донечку.

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Разом 19 років, хоч одружилися у 2020 році

Ми вдячні за 19 років разом і нашу улюблену доньку. Ми залишимося найкращими друзями,

– зазначила вона у сторіз.

Зауважимо, що Марін і Райкконен були разом впродовж 19 років. Узаконити свої стосунки вони вирішили у 2020 році. Тоді все ще прем'єр-міністрка Фінляндії обіймала посаду, на якій боролася з наслідками пандемії коронавірусу.

"Ми прожили нашу молодість разом, разом вступили в доросле життя і разом стали батьками для нашої дорогої доньки", – написала Марін.



Санна Марін подякувала своєму чоловікові за щасливі стосунки / Скриншот з інстаграму Марін

Нагадаємо, що у квітні Санна Марін та її Соціал-демократична партія програли вибори до парламенту Фінляндії. Вони поступилися правій партії "Національна коаліція" та націоналістичній партії "Фіни".

Зауважимо, що Марін – наймолодша прем'єр-міністрка у світі. Вона обіймає посаду з 2019 року. І її вважають рольовою моделлю тисячоліття для нових прогресивних лідерів. Навіть попри те, що на останніх виборах перевага була не за нею та її партією.

Марін – надійний друг для України

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення Санна Марін кілька разів приїжджала до України. Свій перший візит вона здійснила 26 травня 2022 року. Востаннє на своїй посаді вона прибула до нашої держави 10 березня 2023 року.

Для України та українців вона запам'яталася, як хороший і надійний друг і партнер. А для всього світу – як глава уряду, за чиєї каденції Фінляндія стала членом НАТО.

Наостанок додамо, що 4 травня Володимир Зеленський без попередження прибув до Фінляндії з візитом. Його поїздку не анонсували заздалегідь з міркувань безпеки.

Візит глави нашої держави був дуже важливим і символічним. За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, Північна Європа "чітко розуміє природу цієї війни". Тож Фінляндія та інші країни з цього регіону просто віддають Україні все, що їй потрібно, без жодних дискусій.