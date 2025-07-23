Зрелище не для слабонервных, – житель Запорожья о нашествии саранчи

В Запорожской области фиксируют нашествие саранчи. Житель региона рассказал, что это "явление не слабонервных".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Что известно о нашествии саранчи в Запорожье?

Сначала насекомые заполонили Кушугумскую громаду Запорожской области, там объявили чрезвычайное положение. На сегодня они "мигрировали" в Днепропетровскую, Херсонскую, Одесскую и Винницкую области.

Житель Запорожья заявил, что нашествие саранчи, которое заполонило Восток и Юг Украины, это явление не для слабонервных.

Вообще такое зрелище не для слабонервных,

– рассказал житель Запорожья.

Засуха и необработанные из-за войны почвы – причины, по которым насекомые начали мигрировать.

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В Запорожской области, в частности в Запорожье и Кушугуме, наблюдается нашествие саранчи. Отметим, что Тарас Пушкарь, научный сотрудник Института зоологии имени И. Шмальгаузена Национальной академии наук (НАН) Украины заверил, что в Запорожье нашествие только перелетной саранчи.