Саркози признали виновным по еще одному делу: превысил расходы на избирательную кампанию
30 сентября 2021 , 13:15Читати новину українською
Источник:Ouest France
В Париже 30 сентября бывшему президенту Франции Николя Саркози вынесли приговор по так называемому делу Bygmalion. Из-за превышения расходов на избирательную кампанию он 1 год будет находиться под домашним арестом.
Кроме того, еще 13 обвиняемых признали виновными в соучастии. Их приговорили к лишению свободы сроком от 2 до 3 лет.
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Саркози вынесли еще один приговор
Бывшего президента Франции 30 сентября суд в Париже признал виновным в махинациях, связанных с финансированием избирательной кампании 2012 года.
Саркози приговорили к 1 году лишения свободы. Наказание он будет отбывать дома под электронным надзором.
Детали дела Николя Саркози
- По версии следствия, команда Саркози потратила на проигранную кампанию 43 миллиона евро, что почти вдвое больше разрешенного порога.
- Для того, чтобы скрыть нарушение, правая партия "Союз за народное движение" (теперь – республиканцы) выдала расходы на организацию митингов и других событий за расходы на партийные мероприятия.
- Интересно, что часть чеков за предоставленные услуги странным образом исчезла. Сопровождением кампании Саркози занималась компания Bygmalion.