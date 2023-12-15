"Сердце болело": дети рассказали, почему охранник не пустил их в укрытие во время атаки по Киеву

Шокирующий случай, когда охранник не пустил детей в укрытие в школе, имел место в столице 14 декабря. Теперь же появляются новые детали, а заодно и реакция властей.

Охранник объяснил, что детям нельзя в укрытие, потому что они с собачкой. В то же время россияне стреляли по Киеву ракетами, одну из которых сбили.

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Почему не пустили в укрытие с собакой: говорят дети

Саша Овчинникова сказала, что ее брат Богдан держал на руках собачку, когда они хотели зайти в укрытие. Это и стало основанием не пустить детей. У девочки болело сердце из-за этого инцидента.

Дети пошли в другой дом напротив, где тоже было укрытие. Когда уже спускались по лестнице, произошел взрыв.

Любовь Овчинникова, мама детей, говорит, что сын и дочь всегда звонят, когда идут в укрытие.

Дочь звонит и плачет, потому что собаку не могли оставить на улице. У нас собака маленькая и никогда не оставалась одна. Для нее это тоже был бы стресс,

– жалуется женщина.



Собачка породы мальтипу, помесь мальтеза и пуделя, из-за которой детей не пустили в укрытие / Фото "Суспильное"

Позиция директора школы

Александр Полторацкий уверяет, что если бы охранник позвал его, то для детей нашли бы место. В то же время он не сказал, было ли бы это место в укрытии, потому что ссылается на приказ МВД о том, что в укрытие нельзя с домашними животными.

Также он сообщил, что охранник – из Муниципальной охраны. Он не работник школы.

приказе МВД №579 от 2018 года в пункте "Порядок заполнения фонда защитных сооружений и пребывания в нем" говорится: "Население, подлежащее укрытию, прибывает в сооружения фонда защитных сооружений со средствами индивидуальной защиты, двухсуточным запасом продуктов в полиэтиленовой упаковке (если их закладка не предусмотрена в таких сооружениях), а также наиболее необходимыми вещами. Запрещается приносить в сооружения легковоспламеняющиеся вещества или вещества, имеющие сильный запах, а также громоздкие вещи,Однако

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