"Сердце болело": дети рассказали, почему охранник не пустил их в укрытие во время атаки по Киеву
Источник:"Суспильное"
Шокирующий случай, когда охранник не пустил детей в укрытие в школе, имел место в столице 14 декабря. Теперь же появляются новые детали, а заодно и реакция властей.
Охранник объяснил, что детям нельзя в укрытие, потому что они с собачкой. В то же время россияне стреляли по Киеву ракетами, одну из которых сбили.
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Почему не пустили в укрытие с собакой: говорят дети
Саша Овчинникова сказала, что ее брат Богдан держал на руках собачку, когда они хотели зайти в укрытие. Это и стало основанием не пустить детей. У девочки болело сердце из-за этого инцидента.
Дети пошли в другой дом напротив, где тоже было укрытие. Когда уже спускались по лестнице, произошел взрыв.
Любовь Овчинникова, мама детей, говорит, что сын и дочь всегда звонят, когда идут в укрытие.
Дочь звонит и плачет, потому что собаку не могли оставить на улице. У нас собака маленькая и никогда не оставалась одна. Для нее это тоже был бы стресс,
– жалуется женщина.
Собачка породы мальтипу, помесь мальтеза и пуделя, из-за которой детей не пустили в укрытие / Фото "Суспильное"
Позиция директора школы
Александр Полторацкий уверяет, что если бы охранник позвал его, то для детей нашли бы место. В то же время он не сказал, было ли бы это место в укрытии, потому что ссылается на приказ МВД о том, что в укрытие нельзя с домашними животными.
Также он сообщил, что охранник – из Муниципальной охраны. Он не работник школы.Обратите внимание! В приказе МВД №579 от 2018 года в пункте "Порядок заполнения фонда защитных сооружений и пребывания в нем" говорится: "Население, подлежащее укрытию, прибывает в сооружения фонда защитных сооружений со средствами индивидуальной защиты, двухсуточным запасом продуктов в полиэтиленовой упаковке (если их закладка не предусмотрена в таких сооружениях), а также наиболее необходимыми вещами. Запрещается приносить в сооружения легковоспламеняющиеся вещества или вещества, имеющие сильный запах, а также громоздкие вещи, приводить животных. Однако все киевляне помнят февральские ночи, проведенные в метро на чемоданах вместе с котами, собаками, хомячками и другими животными
В КМВА осудили действия охранника, Лесовой просит быть человечными
- Начальник КМВА Сергей Попко резко высказался по поводу инцидента и пообещал принять даже непопулярные меры, чтобы такое не повторилось. По его словам, все киевляне должны чувствовать себя в столице безопасно. Он попросил провести проверку и разъяснительную работу.
- Оксен Лесовой призывает всех, от кого зависит пропуск людей в укрытия, быть милосердными. Он предлагает проявлять человечность в тех ситуациях, где нет четких инструкций и есть сомнения.