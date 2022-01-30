Сателлиты России Сербия и Беларусь обменялись санкциями

Беларусь добавила Сербию в список стран, из которых нельзя поставлять продовольствие. Ранее Белград ввел санкции против Минска.

Еще в конце 2021 года Сербия присоединилась к пятому пакету санкции Европейского Союза против Беларуси. Ограничения вводили из-за миграционного кризиса на границе.

Читайте также Белорусские пропагандисты заявили, что Украина хочет "захватить Полесье"

Кстати, тогда к санкции присоединились еще:

Северная Македония,

Черногория,

Сербия,

Албания,

Исландия,

Лихтенштейн,

Норвегия.

Отметим, Сербия планирует стать членом ЕС, поэтому признание политики Лукашенко для нее совсем не на руку. 21 декабря 2021 года ЕС объединил Сербию и Черногорию в переговорах о членстве.

Беларусь ответила Сербии

27 января 2022 года режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко добавил Сербию и Лихтенштейн в список стран, из которых нельзя поставлять продовольствие.

Каких товаров не касается запрет:

соли;

детского питания;

специализированной пищевой продукции, сведения о которой включены в единый реестр свидетельств о государственной регистрации продукции;

товаров, предназначенных для производства детского, дошкольного и школьного питания, при подтверждении целевого назначения ввозимого товара;

биологических активных добавок к пище;

лекарственных препаратов – гомеопатические, витамины, минерал и витаминно-минеральные комплексы;

медицинских изделий.

Беларусь ввела продовольственное эмбарго в отношении товаров из стран, которые "реализуют дискриминационную политику и осуществляют недружественные действия" в отношении Минска. Ограничения будут действовать в течение 6 месяцев.

Такие санкции Беларусь ввела также против стран ЕС, США, Канады, Северной Македонии, Великобритании, Албании и др.

Это может вас заинтересовать – Россия продолжает перебрасывать оружие в Беларусь: видео