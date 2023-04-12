Наши защитники "Крабом" уничтожили новейшую российскую станцию РЭБ "Стриж": эффектное видео

Наши военные продолжают эффективно уничтожать врага и его технику. На этот раз в металлолом превратили российский РЭБ "Стриж". А помогла в этом польская САУ "Краб".

Результативную работу проделали наши разведчики совместно с артиллеристами. Они нанесли точный удар по станции радиоэлектронной борьбы "Стриж". От нее осталась разве что кучка раскуроченного металла.

Читайте также Россия не ожидала 50 тысяч потерь под Бахмутом: как и когда у них "все пошло не так"

"Краб" помогает уничтожать врага

САУ "Краб" уничтожила РЭБ "Стриж" врага: смотрите видео

Ролик с успешной работой выложили на странице 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. В публикации отмечают, что разведчики этой бригады уничтожили РЭБ "Стриж" совместно с артиллеристами 26-й отдельной артиллерийской бригады.

САУ "Краб" отработала блестяще!

– отмечают бойцы.

Заметим, что РЭБ "Стриж", которую удалось уничтожить нашим защитникам, – мобильная система. Ее враг использует, чтобы защищаться от беспилотников. Эта установка способна обнаруживать БПЛА, передачу тревожных сигналов на пульт управления и сигнализации. Кроме того, она может блокировать каналы управления и навигации дронов.

К слову, наши защитники уже уничтожили более 180 тысяч российских захватчиков. И эта цифра на ежедневной основе только растет.

Так и до 200 тысяч "пакетов" недалеко