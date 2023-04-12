Наши защитники "Крабом" уничтожили новейшую российскую станцию РЭБ "Стриж": эффектное видео
Источник:30 ОМБр имени Острожского
Наши военные продолжают эффективно уничтожать врага и его технику. На этот раз в металлолом превратили российский РЭБ "Стриж". А помогла в этом польская САУ "Краб".
Результативную работу проделали наши разведчики совместно с артиллеристами. Они нанесли точный удар по станции радиоэлектронной борьбы "Стриж". От нее осталась разве что кучка раскуроченного металла.
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"Краб" помогает уничтожать врага
САУ "Краб" уничтожила РЭБ "Стриж" врага: смотрите видео
Ролик с успешной работой выложили на странице 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. В публикации отмечают, что разведчики этой бригады уничтожили РЭБ "Стриж" совместно с артиллеристами 26-й отдельной артиллерийской бригады.
САУ "Краб" отработала блестяще!
– отмечают бойцы.
Заметим, что РЭБ "Стриж", которую удалось уничтожить нашим защитникам, – мобильная система. Ее враг использует, чтобы защищаться от беспилотников. Эта установка способна обнаруживать БПЛА, передачу тревожных сигналов на пульт управления и сигнализации. Кроме того, она может блокировать каналы управления и навигации дронов.
К слову, наши защитники уже уничтожили более 180 тысяч российских захватчиков. И эта цифра на ежедневной основе только растет.
Так и до 200 тысяч "пакетов" недалеко
- По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские военные отправили в ад 730 российских захватчиков. А с самого начала полномасштабного вторжения статистику потерь пополнили 180 050 бойцов "второй армии мира".
- А теперь о потерях врага в технике. За более чем год великой войны в металлолом превратили 3 646 танков, 7 043 боевые бронированные машины, 2 770 артиллерийские системы, 545 РСЗО и 282 средства ПВО.
- Кроме того, на балансе вражеской армии стало на 307 самолетов, 293 вертолета, 2 334 БПЛА оперативно-тактического уровня, 911 крылатых ракет, 18 судов, 5 630 автомобилей и автоцистерн, а также 319 единиц спецтехники меньше.
- Несмотря на колоссальные потери, российские захватчики не оставляют своих планов. Они до сих пор стремятся выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
- Заметим, что основные усилия по ведению наступательных действий наблюдаются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки, по данным Генштаба, нашим защитникам удалось отбить 72 атаки врага.