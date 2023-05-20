Это 24 Каналу сказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко. Он объяснил, какую политику может вести Саудовская Аравия.

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Возможна ли военная помощь

Александр Коваленко отметил, что Саудовская Аравия имеет более 80% вооружения американского или европейского производства. Так, у страны есть истребители F-15 и F-35, ЗРК Patriot, но она их не предоставит Украине. Даже США на это повлиять не смогут.

"Саудовская Аравия – ближневосточный близнец России. У них много общего, особенно в вопросах ресурсных, нефтяных. Она имеет много общего именно с Россией", – сказал он.

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Какую политику ведет страна

Относительно непредсказуемой политики военно-политический обозреватель отметил несколько моментов. Впервые за время своей изоляции от всего мира в саммите Лиги арабских государств принял участие Башар Асад.

На руках этого человека кровь сотен тысяч сирийцев, которых он фактически убил в гражданской войне. И в этом ему помогла Россия. Также Саудовская Аравия начала новую волну дипломатических отношений с Ираном. Со страной, помогающей России убивать украинцев. Поэтому Саудовская Аравия ведет свою независимую политику,

– объяснил Коваленко.

Впрочем, на саммите присутствовали страны, враждебно воспринимающие Россию и именно это важно для Украины. По мнению Александра Коваленко, именно с ними следует усиливать свое сотрудничество.

"Напомню, как очень неожиданно одно время нам помогла Марокко – передала танки Т-72. Мы должны делать приоритет, акценты. Саудовская Аравия – большая нефтяная страна, но на чьей она стороне", – резюмировал он.

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