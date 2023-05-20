Это 24 Каналу сказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко. Он объяснил, какую политику может вести Саудовская Аравия.
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Возможна ли военная помощь
Александр Коваленко отметил, что Саудовская Аравия имеет более 80% вооружения американского или европейского производства. Так, у страны есть истребители F-15 и F-35, ЗРК Patriot, но она их не предоставит Украине. Даже США на это повлиять не смогут.
"Саудовская Аравия – ближневосточный близнец России. У них много общего, особенно в вопросах ресурсных, нефтяных. Она имеет много общего именно с Россией", – сказал он.
Александр Коваленко о визите Зеленского в Саудовскую Аравию: смотреть видео
Какую политику ведет страна
Относительно непредсказуемой политики военно-политический обозреватель отметил несколько моментов. Впервые за время своей изоляции от всего мира в саммите Лиги арабских государств принял участие Башар Асад.
На руках этого человека кровь сотен тысяч сирийцев, которых он фактически убил в гражданской войне. И в этом ему помогла Россия. Также Саудовская Аравия начала новую волну дипломатических отношений с Ираном. Со страной, помогающей России убивать украинцев. Поэтому Саудовская Аравия ведет свою независимую политику,
– объяснил Коваленко.
Впрочем, на саммите присутствовали страны, враждебно воспринимающие Россию и именно это важно для Украины. По мнению Александра Коваленко, именно с ними следует усиливать свое сотрудничество.
"Напомню, как очень неожиданно одно время нам помогла Марокко – передала танки Т-72. Мы должны делать приоритет, акценты. Саудовская Аравия – большая нефтяная страна, но на чьей она стороне", – резюмировал он.
Визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию: основное
- Президент Украины посетил Саудовскую Аравию 19 мая. Вместе с ним на встрече с первыми лицами страны был лидер крымско-тарского народа Мустафа Джемилев.
- Анонсировался ряд двусторонних переговоров, в частности, по вопросу возвращения наших заключенных, а также пленных и незаконно депортированных, и участие Владимира Зеленского в саммите Лиги арабских государств. В своей речи он призвал помочь защитить украинских людей, включая сообщество украинских мусульман.
- Ранее, 26 февраля, Украину посетил Министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия. Страна отметила уменьшение остроты боевых действий в войне между Россией и Украиной. Требовала урегулирования вооруженного конфликта под эгидой ООН на принципах уважения международного права. А также говорилось о финансовой помощи в размере 400 миллионов долларов.