Це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Він пояснив, яку політику може вести Саудівська Аравія.
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Чи можлива військова допомога
Олександр Коваленко зазначив, що Саудівська Аравія має більш ніж 80% озброєння американського чи європейського виробництва. Так, у країни є винищувачі F-15 та F-35, ЗРК Patriot, але вона їх не надасть Україні. Навіть США на це вплинути не зможуть.
"Саудівська Аравія – близькосхідний близнюк Росії. В них багато спільного, особливо в питаннях ресурсних, нафтових. У Саудівської Аравії проросійське лобі, яке конкурує з США. Тому про неї треба говорити обережно. Це країна, яка діє непередбачувано, її політика непередбачувана і вона має багато спільного саме з Росією", – сказав він.
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Яку політику веде країна
Щодо непередбачуваної політики військово-політичний оглядач зазначив декілька моментів. Так, вперше за час своєї ізоляції від усього світу в саміті Ліги арабських держав взяв участь Башар Асад.
На руках цієї людини кров сотень тисяч сирійців, яких він фактично вбив у громадянській війні. І в цьому йому допомогла Росія. Також Саудівська Аравія розпочала нову хвилю дипломатичних відносин з Іраном. З країною, яка допомагає Росії вбивати українців. Тому Саудівська Аравія веде свою незалежну політику,
– пояснив Коваленко.
Утім, на саміті були присутні країни, які вороже сприймають Росію і саме це важливо для України. На думку Олександра Коваленка, саме з ними варто посилювати свою співпрацю.
"Нагадаю, як дуже неочікувано у свій час нам допомогла Марокко – передала танки Т-72. Ми повинні робити пріоритет, акценти. Саудівська Аравія – велика нафтова країна, але на чиєму вона боці", – резюмував він.
Візит Володимира Зеленського до Саудівської Аравії: основне
- Президент України відвідав Саудівську Аравію 19 травня. Разом з ним на зустрічі з першими особами країни був лідер кримськотарського народу Мустафа Джемілєв.
- Анонсувалася низка двосторонніх перемовин, зокрема щодо питання повернення наших в'язнів, а також полонених та незаконно депортованих, та участь Володимира Зеленського у саміті Ліги арабських держав. У своїй промові він закликав допомогти захистити українських людей, включно зі спільнотою українських мусульман.
- Раніше, 26 лютого, Україну відвідав міністр закордонних справ Королівства Саудівська Аравія. Країна наголосила на зменшенні гостроти бойових дій у війні між Росією та Україною. Вимагала врегулювання збройного конфлікту під егідою ООН на принципах поваги до міжнародного права. А також мовилося про фінансову допомогу в розмірі 400 мільйонів доларів.