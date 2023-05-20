Це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Він пояснив, яку політику може вести Саудівська Аравія.

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Чи можлива військова допомога

Олександр Коваленко зазначив, що Саудівська Аравія має більш ніж 80% озброєння американського чи європейського виробництва. Так, у країни є винищувачі F-15 та F-35, ЗРК Patriot, але вона їх не надасть Україні. Навіть США на це вплинути не зможуть.

"Саудівська Аравія – близькосхідний близнюк Росії. В них багато спільного, особливо в питаннях ресурсних, нафтових. У Саудівської Аравії проросійське лобі, яке конкурує з США. Тому про неї треба говорити обережно. Це країна, яка діє непередбачувано, її політика непередбачувана і вона має багато спільного саме з Росією", – сказав він.

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Яку політику веде країна

Щодо непередбачуваної політики військово-політичний оглядач зазначив декілька моментів. Так, вперше за час своєї ізоляції від усього світу в саміті Ліги арабських держав взяв участь Башар Асад.

На руках цієї людини кров сотень тисяч сирійців, яких він фактично вбив у громадянській війні. І в цьому йому допомогла Росія. Також Саудівська Аравія розпочала нову хвилю дипломатичних відносин з Іраном. З країною, яка допомагає Росії вбивати українців. Тому Саудівська Аравія веде свою незалежну політику,

– пояснив Коваленко.

Утім, на саміті були присутні країни, які вороже сприймають Росію і саме це важливо для України. На думку Олександра Коваленка, саме з ними варто посилювати свою співпрацю.

"Нагадаю, як дуже неочікувано у свій час нам допомогла Марокко – передала танки Т-72. Ми повинні робити пріоритет, акценти. Саудівська Аравія – велика нафтова країна, але на чиєму вона боці", – резюмував він.

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