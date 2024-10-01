"Возможно, это сигнал Путину завершать войну": какие действия Саудовской Аравии об этом свидетельствуют

Саудовская Аравия отказом от своего неофициального целевого ориентира цены на нефть в 100 долларов за баррель посылает сигнал России – мол, "завершай войну".

Если же нет, российская экономика окажется в сложной ситуации. Такое мнение 24 Каналу высказал экономист, советник компании BlueBay Asset Management Тимоти Эш.

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На первой полосе газеты Financial Times появилась статья о том, что Саудовская Аравия отказывается от удержания цены на нефть от удерживания цены на нефть в 100 долларов за баррель и планирует увеличивать добычу, чтобы отвоевать долю рынка.

Это может привести к снижению стоимости на нефть, что станет серьезным ударом по экономике России и ее способности продолжать вести войну, считает экономист.

Возможно, это был сигнал от Саудовской Аравии к Путину, мол, "завершай войну пока цены на нефть еще относительно высокие. Ведь они существенно снизятся и ты окажешься в гораздо более сложной ситуации",

– отметил Тимоти Эш.

Саудовское правительство решило, что не желает и в дальнейшем уступать доли рынка другим производителям нефти, и считает, что у страны достаточно источников финансирования, включая иностранные резервы и облигации, чтобы выдержать период снижения цен на нефть.

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По данным МВФ, Саудовской Аравии нужна цена на нефть около 100 долларов за баррель, чтобы сбалансировать свой бюджет, поскольку наследный принц Мухаммед бин Салман стремится финансировать ряд мегапроектов, которые являются основой амбициозной программы экономических реформ.