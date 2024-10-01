Якщо ж ні, російська економіка опиниться у складній ситуації. Таку думку 24 Каналу висловив економіст, радник компанії BlueBay Asset Management Тімоті Еш.

Не пропустіть Саудівська Аравія встромила ніж у спину Путіна

Росія повинна завершити війну в Україні

На першій шпальті газети Financial Times з'явилася стаття про те, що Саудівська Аравія відмовляється від утримування ціни на нафту у 100 доларів за барель та планує збільшувати видобуток, щоб відвоювати частку ринку.

Це може призвести до зниження вартості на нафту, що стане серйозним ударом по економіці Росії та її здатності продовжувати вести війну, вважає економіст.

Можливо, це був сигнал від Саудівської Аравії до Путіна, мовляв, "завершуй війну поки ціни на нафту ще відносно високі. Адже вони суттєво знизяться і ти опинишся в набагато складнішій ситуації",

– наголосив Тімоті Еш.

Саудівський уряд вирішив, що не бажає й надалі поступатися часткам ринку іншим виробникам нафти, і вважає, що в країни достатньо джерел фінансування, включаючи іноземні резерви та облігації, щоб витримати період зниження цін на нафту.

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За даними МВФ, Саудівській Аравії потрібна ціна на нафту близько 100 доларів за барель, щоб збалансувати свій бюджет, оскільки наслідний принц Мухаммед бін Салман прагне фінансувати низку мегапроєктів, які є основою амбітної програми економічних реформ.