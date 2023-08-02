Часть стран Африки изменила позицию относительно Украины: Саудовская Аравия хочет дожать других
Некоторые африканские государства уже изменили свою позицию относительно войны России против Украины. В Саудовской Аравии состоятся переговоры относительно мирного плана Владимира Зеленского, страна хочет дожать другие еще государства, которые еще не определились.
Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, председатель службы внешней разведки Украины в 2020 – 2021 годах, глава ГУР Минобороны в 2015 – 2016 годах Валерий Кондратюк. По его словам, некоторые страны Африки изменили свою позицию после саммита "Россия – Африка".
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"У нас есть не только надежда, но определенная информация, что некоторые страны, особенно после саммита "Россия – Африка", изменили позицию после неудачных попыток России подкупить их. После заявлений большинства африканских лидеров с требованием вернуться к выполнению зернового соглашения все попытки Путина заменить украинское зерно на российское не нашли поддержки", – заметил он.
Саудовская Аравия хочет повлиять на позицию государств
Валерий Кондратюк отметил, что переговоры в Саудовской Аравии – это подготовительный этап для проведения мирового саммита мира. Большое количество стран до сих пор занимает нейтральный статус относительно Украины.
Есть отдельные страны Глобального Юга, которые заявляли о своем нейтральном статусе. Для того, чтобы их убедить, изменить этот статус, проводится такое мероприятие. Саудовская Аравия пытается взять роль лидера стран Глобального Юга. Для нас это очень важно,
– экс-глава ГУР.
Индия и Бразилия также примут участие. Ожидается также участие Китая, который официально его не подтвердил. Это будет большое влияние на страны, которые до сих пор не определились.
Кондратюк о переговорах в Саудовской Аравии: смотрите видео
Абрамович представляет интересы Путина
В России уже заметна истерика из-за того, что переговоры в Саудовской Аравии состоятся без представителей страны-агрессорки. Считается, что в переговорах мог бы принять участие российский олигарх Роман Абрамович.
Не стоит забывать, что Абрамович – это "кошелек" Путина. Поэтому Путин заинтересован сделать все для того, чтобы снять санкции со своего "кошелька". У Абрамовича в частности средства Путина, которые замороженные. Поэтому все эти вещи следует рассматривать через призму заинтересованности Путина,
– сказал Кондратюк.
Саудовская Аравия проведет переговоры по Украине
- Издание The Wall Street Journal написало, что в Саудовской Аравии 5 – 6 августа состоится саммит с участием Украины, стран Европы, США и государств Глобального Юга. Основной темой встречи станет вопрос достижения мира в Украине.
- Россию на эту встречу не пригласили. В Саудовскую Аравию прибудут представители 30 государств, среди которых Украина, Польша, Индонезия, Египет, Чили, Мексика, ЮАР, Замбия, Великобритания, США. Ожидается, что Вашингтон будет представлять советник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.
- США и Европа надеются, что это поможет вовлечь в поддержку Украины как можно больше стран Глобального Юга, а главное – Китай.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил, что встреча советников лидеров государств относительно формулы мира Зеленского состоится в Саудовской Аравии. По его словам, ее проведут в скором времени. Первая встреча в таком формате прошла в июне в Копенгагене.