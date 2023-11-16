Россияне регулярно поднимают в небо МиГ-31К, являющиеся носителями "Кинжалов", именно на аэродроме в Саваслейке. В результате этого по всей Украине раздается тревога. В то же время назвать это село богатым нельзя никак.

Последние дневные воздушные тревоги длились по несколько часов, поскольку Россия дозаправляла самолеты МиГ-31К в воздухе. В этом материале 24 Канала узнавайте, где расположена "Саваслейка" и как выглядит село с авиабазой, с помощью которой оккупанты терроризируют украинцев.

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Саваслейка: деревня богата на МиГи, бедная на людей

Собственно, Саваслейка довольно маленькая и бедная деревня вблизи города Кулебаки Нижегородской области. Населенный пункт расположен на берегу реки Велетьма, в 16 километрах к северо-западу от города Кулебаки.

По состоянию на 2002 год в Славаслейке проживало 3 317 человек. В 2010 году количество жителей населенного пункта составляло уже 2 686 человек – то есть сократилось 631 человек. Это почти пятая часть населения села, а именно 19%.

Село Саваслейка в упадку в России / Фото с Google maps (по состоянию на 2019 год)

В то же время в Силах обороны Юга 16 ноября опубликовали фото из Саваслейки, что прекрасно иллюстрирует ситуацию, в которой живут многие россияне. На фото видно нетрезвую личность, упавшею с велосипеда, на фоне старого дома.

Именно здесь расположен аэродром, с которого взлетают ненавистные нам МиГи… На переднем плане – очевидно жертва "дозаправки",

– пошутили в Вооруженных Силах.



Как выглядит Саваслейка / Фото из сети

Знаменитый аэродром близ Саваслейки расположен к юго-востоку от села. Создали авиабазу в 1953 года как центр подготовки авиационного персонала стран Варшавского договора.

Где расположен аэродром в районе села Саваслейки: смотрите на карте от Google maps

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Отметим напоследок, что с 24 февраля 2022 года враг использует "Саваслейку", чтобы бить из нее ракетами "Кинжал" из ракетоносителей МиГ-31 по мирным городам нашего государства.