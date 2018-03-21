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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018
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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018

Савченко отметилась очередной резонансной выходкой

719 Читати новину українською
Надежда Савченко
Надежда Савченко / Соцсети

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко все же пришла на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, несмотря на то, что ее из него исключили.

По информации УНИАН, на заседании комитета не было кворума, поэтому происходили разговоры между его членами.

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Однако в это время в помещение вошла Савченко. Парламентарий отметила, что уже обжаловала в суде решение парламента об исключении ее из состава комитета. По ее словам, это решение было незаконным.

Подчеркивается, что все присутствующие депутаты выразили недовольство присутствием героя Украины.

Напомним, на 13 марта Савченко была вызвана на допрос в СБУ по делу экс-переговорщика по обмену пленными Владимира Рубана, однако нардеп покинула Украину для якобы рабочего визита в ПАСЕ. Из-за неявки Савченко на допрос СБУ Луценко пригрозил ей снятием депутатской неприкосновенности.

Уже 15 марта генпрокурор заявил, что Савченко лично планировала теракт в стенах парламента. В то же время, ГПУ внесла в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко, а парламент исключил ее из состава комитета по вопросам нацбезопасности.

Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
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