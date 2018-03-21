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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018
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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018

Савченко відзначилась черговою резонансною витівкою

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Надія Савченко
Надія Савченко / Соцмережі

Позафракційний народний депутат Надія Савченко все ж прийшла на засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, незважаючи на те, що її з нього виключили.

За інформацією УНІАН, на засіданні комітету не було кворуму, відтак відбувалися розмови між його членами.

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Однак у цей час до приміщення зайшла Савченко. Парламентарка наголосила, що вже оскаржила в суді рішення парламенту про виключення її зі складу комітету. За її словами, це рішення було незаконним.

Підкреслюється, що усі присутні депутати висловили невдоволення присутністю героя України.

Нагадаємо, на 13 березня Савченко було викликано на допит в СБУ у справі екс-перемовника щодо обміну полоненими Володимира Рубана, проте нардеп покинула Україну для нібито робочого візиту в ПАРЄ. Через неявку Савченко на допит СБУ Луценко пригрозив їй зняттям депутатської недоторканності.

Вже 15 березня генпрокурор заявив, що Савченко особисто планувала теракт у стінах парламенту. Відтак, ГПУ внесла до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Надії Савченко, а парламент виключив її зі складу комітету з питань нацбезпеки.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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