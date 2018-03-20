Савченко подал в суд ходатайство о взятии Владимира Рубана на поруки

Народный депутат Украины Надежда Савченко подала в суд ходатайство о взятии на поруки руководителя Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Соответствующие документы Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook.

Читайте также: В чем главная угроза Савченко: мнение политолога

"(Владимир Рубан, — ред.) это человек, который больше всего хотел мира в Украине! Это офицер, который защищал Украину i в своей жизни помог многим людям. Во время работы волонтерской отганизации "Офицерский корпус", во времена войны со страной-агрессором РФ, по освобождению пленных совместной работой вместе с СБУ были освобождены более 800 человек", — написала Савченко.

Также она убеждена, что таким образом "власть Украины уничтожает настоящих героев".

Я подаю в суд ходатайство о взятии Владимира Рубана на поруки,

— заявила Савченко.

Напомним, 8 марта на контрольном пункте "Майорск", что между оккупированной Горловкой и освобожденным Бахмутом, украинские спецслужбы задержали руководителя ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Во время обыска в микроавтобусе нашли много оружия — автоматы, пистолеты, мины, гранаты. Как заявили правоохранители, Рубан вез все в Киев, где планировал ряд терактов, в частности, против президента Петра Порошенко. Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и попытке вооруженного захвата Верховной Рады и взяли под стражу на 2 месяца.



15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко лично планировала теракт в стенах парламента. ГПУ внесла в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко. А парламент исключил ее из состава комитета по вопросам нацбезопасности. Савченко еще и публично призвала бойцов ВСУ к военному перевороту в Украине.