В чем главная угроза Савченко: мнение политолога

Если использовать Савченко в спланированных акциях, она может сыграть на дестабилизацию по всей стране. Кремль снова начинает ориентироваться на Украину, потому что избирательная кампания президента России уже завершена. Дестабилизация в Украине для России – очень выгодное дело.

Такое мнение сайту "24" высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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Политолог замечает: призывы Савченко к военному перевороту – террористически радикальные заявления на уровне ИДИЛ, "путинистов". И это уже подпадает под статью УПК.

"Савченко призывает к свержению властных институтов. Да, многие не прочь бороться против отдельных политиков, среди них немало коррупционеров, которые ничего не делают для страны. Но нельзя бороться против своего государства, флага, плевать на суверенитет, историю. Нам может не нравиться президент или нынешняя Верховная Рада, но это не значит, что надо призвать все это взорвать ",– отмечает Давидюк.

В то же время эксперт отмечает: если генпрокурор Юрий Луценко, который обвинил Савченко в попытке госпереворота, не предоставит доказательств, то эта информационная потасовка превратится в ее избирательную кампанию. Плюс это медвежья услуга самому Луценко и Порошенко.

Если не будет конкретных доказательств против Савченко, то фактически Луценко, сознательно или нет, запускает на рынок еще один медийный проект. Савченко снова подогрели. Она уже была с рейтингом ноль. Сейчас она пойдет к Рабиновичу в партию «За жизнь», и на выборах будет большой проект за "мир" за российские деньги. Потому что это будет означать капитуляцию. Если теракты предупредили, хорошо. Но где доказательства? Хотя, очевидно, неприкосновенности Савченко могут лишить,

– считает эксперт.

С другой стороны, по мнению Давыдюка, вряд ли Савченко будет иметь большую поддержку украинцев. Потому что она не творческий, а разрушительный проект.

"Миф Савченко-заложницы Кремля не совпал с реальным человеком. В 2016 году ее партия на выборах набрала бы 30%. Сейчас это минус 4-5% для партии, к которой она присоединится. Но она может сыграть на дестабилизацию всей страны и поколебать рейтинги самых популярных политиков. Савченко не электоральный магнит, а взрывчатка для страны ", – подчеркнул Николай Давидюк.

Напомним, 8 марта на контрольном пункте "Майорск", что между оккупированной Горловкой и освобожденным Бахмутом, украинские спецслужбы задержали руководителя ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Во время обыска в микроавтобусе нашли много оружия – автоматы, пистолеты, мины, гранаты .. Как заявили правоохранители, Рубан вез все в Киев, где планировал ряд терактов, в частности, против президента Петра Порошенко. Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и попытке ареста Януковича и взяли под стражу на 2 месяца.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко лично планировала теракт в стенах парламента. ГПУ внесла в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко. А парламент исключил ее из состава комитета по вопросам нацбезопасности. Савченко еще и публично призвала бойцов ВСУ к военному перевороту в Украине.

Кто такой Владимир Рубан? Это руководитель Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус", он занимается обменом пленными между боевиками и украинской стороной. Его обвиняли в приверженности к боевикам "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, Рубана в украинских СМИ связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.

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