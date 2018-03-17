03:39
18 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-11°C
-8°C -11°C
  • понедельник
    -8°C -14°C
  • вторник
    -5°C -17°C
  • среда
    -3°C -7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Саб-Зиро Владимир Путин. Черный снег Владивостока
Вєсті Кремля
23:59, 17 марта
Вести. UA. Жир. Взрывоопасная Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:51, 17 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, 16 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В чем главная угроза Савченко: мнение политолога

635 Читати новину українською
Савченко может стать взрывчаткой для всей Украины?
Савченко может стать взрывчаткой для всей Украины? / Online.UA

Если использовать Савченко в спланированных акциях, она может сыграть на дестабилизацию по всей стране. Кремль снова начинает ориентироваться на Украину, потому что избирательная кампания президента России уже завершена. Дестабилизация в Украине для России – очень выгодное дело.

Такое мнение сайту "24" высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

Читайте также: Я брошу в лицо президента эту звезду, – Савченко о предложении лишить ее звания Героя

Политолог замечает: призывы Савченко к военному перевороту – террористически радикальные заявления на уровне ИДИЛ, "путинистов". И это уже подпадает под статью УПК.

"Савченко призывает к свержению властных институтов. Да, многие не прочь бороться против отдельных политиков, среди них немало коррупционеров, которые ничего не делают для страны. Но нельзя бороться против своего государства, флага, плевать на суверенитет, историю. Нам может не нравиться президент или нынешняя Верховная Рада, но это не значит, что надо призвать все это взорвать ",– отмечает Давидюк.

В то же время эксперт отмечает: если генпрокурор Юрий Луценко, который обвинил Савченко в попытке госпереворота, не предоставит доказательств, то эта информационная потасовка превратится в ее избирательную кампанию. Плюс это медвежья услуга самому Луценко и Порошенко.

Если не будет конкретных доказательств против Савченко, то фактически Луценко, сознательно или нет, запускает на рынок еще один медийный проект. Савченко снова подогрели. Она уже была с рейтингом ноль. Сейчас она пойдет к Рабиновичу в партию «За жизнь», и на выборах будет большой проект за "мир" за российские деньги. Потому что это будет означать капитуляцию. Если теракты предупредили, хорошо. Но где доказательства? Хотя, очевидно, неприкосновенности Савченко могут лишить,
– считает эксперт.

С другой стороны, по мнению Давыдюка, вряд ли Савченко будет иметь большую поддержку украинцев. Потому что она не творческий, а разрушительный проект.

"Миф Савченко-заложницы Кремля не совпал с реальным человеком. В 2016 году ее партия на выборах набрала бы 30%. Сейчас это минус 4-5% для партии, к которой она присоединится. Но она может сыграть на дестабилизацию всей страны и поколебать рейтинги самых популярных политиков. Савченко не электоральный магнит, а взрывчатка для страны ", – подчеркнул Николай Давидюк.

Напомним, 8 марта на контрольном пункте "Майорск", что между оккупированной Горловкой и освобожденным Бахмутом, украинские спецслужбы задержали руководителя ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Во время обыска в микроавтобусе нашли много оружия – автоматы, пистолеты, мины, гранаты .. Как заявили правоохранители, Рубан вез все в Киев, где планировал ряд терактов, в частности, против президента Петра Порошенко. Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и попытке ареста Януковича и взяли под стражу на 2 месяца.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко лично планировала теракт в стенах парламента. ГПУ внесла в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко. А парламент исключил ее из состава комитета по вопросам нацбезопасности. Савченко еще и публично призвала бойцов ВСУ к военному перевороту в Украине.

Кто такой Владимир Рубан? Это руководитель Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус", он занимается обменом пленными между боевиками и украинской стороной. Его обвиняли в приверженности к боевикам "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, Рубана в украинских СМИ связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Читайте также: Госпереворот в Украине: кто главные подозреваемые и какие есть доказательства?

Теги: Новости Украины Новости политики Надежда Савченко Владимир Рубан Юрий Луценко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 17 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 17 марта: заявление Вакарчука, съезд
17 марта, 22:40 Главные новости 17 марта: заявление Вакарчука, съезд "Самопомочи" и небоевые потери ВСУ
515
Український винахід: кардіобраслет може врятувати мільйони життів
17 марта, 21:57 Український винахід: кардіобраслет може врятувати мільйони життів
Блог Медіа 3315
Кандидаты в президенты России: кто чем прославился
17 марта, 19:01 Кандидаты в президенты России: кто чем прославился
Юліана Вінтюк 3671
17 марта, 20:08 "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" – цього разу без Анджеліни Джолі
Юлія Ліпенцева 1068
Найгірше, що народ не проти підриву Верховної Ради
17 марта, 19:01 Найгірше, що народ не проти підриву Верховної Ради
Володимир Шередега 4380
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук