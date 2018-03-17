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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В чому головна загроза Савченко: думка політолога

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Савченко може стати вибухівкою для всієї України?
Савченко може стати вибухівкою для всієї України? / Online.UA

Якщо використати Савченко в спланованих акціях, вона може зіграти на дестабілізацію по всій країні. Кремль знову починає орієнтуватися на Україну, тому що виборча кампанія президента Росії вже завершена. Дестабілізація в Україні для Росії – дуже вигідна справа.

Таку думку сайту "24" висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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Політолог зауважує: заклики Савченко до військового перевороту – терористично радикальні заяви на рівні ІДІЛ, "путіністів". І це вже підпадає під статтю КПК.

"Савченко закликає до повалення владних інституцій. Так, багато хто не проти боротися проти окремих політиків, серед них чимало корупціонерів, які нічого не роблять для країни. Але не можна боротися проти своєї держави, прапора, плювати на суверенітет, історію. Нам може не подобатися президент чи нинішня Верховна Рада, та це не означає, що треба закликати все це підірвати", – зазначає Давидюк.

Водночас експерт наголошує: якщо генпрокурор Юрій Луценко, який звинуватив Савченко в спробі держперевороту, не надасть доказів, то ця інформаційна колотнеча перетвориться у її виборчу кампанію. Плюс це ведмежа послуга самому Луценку і Порошенку.

Якщо не буде конкретних доказів проти Савченко, то фактично Луценко, свідомо чи ні, запускає на ринок ще один медійний проект. Савченко знову підігріли. Вона вже була з рейтингом нуль. Нині вона піде до Рабіновича в партію "За життя", і на виборах буде великий проект за "мир" за російські гроші. Тому ще це означатиме капітуляцію. Якщо теракти попередили, добре. Але де докази? Хоча, вочевидь, недоторканності Савченко можуть позбавити,
– вважає експерт.

З іншого боку, на думку Давидюка, навряд чи Савченко матиме велику підтримку українців. Тому що вона не творчий, а руйнівний проект.

"Міф Савченко – заручниці Кремля не співпав з реальною людиною. В 2016 році її партія на виборах набрала б 30%. Зараз це мінус 4-5% для партії, до якої вона приєднається. Але вона може зіграти на дестабілізацію всієї країни і похитнути рейтинги найпопулярніших політиків. Савченко не електоральний магніт, а вибухівка для країни", – підкреслив Микола Давидюк.

Нагадаємо, 8 березня на контрольному пункті "Майорськ", що між окупованою Горлівкою та звільненим Бахмутом, українські спецслужби затримали керівника ГО "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Під час обшуку в мікроавтобусі знайшли багато зброї – автомати, пістолети, міни, гранати.. Як заявили правоохоронці, Рубан віз все до Києва, де планував низку терактів, зокрема, проти президента Петра Порошенка. Рубану оголосили про підозру в спробі замаху на Петра Порошенка та спробі збройного захоплення Верховної Ради і взяли під варту на 2 місяці.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у стінах парламенту. ГПУ внесла до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Надії Савченко. А парламент виключив її зі складу комітету з питань нацбезпеки. Савченко ще й публічно закликала бійців ЗСУ до військового перевороту в Україні.

Хто такий Володимир Рубан? Це керівник Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус", він займається обміном полоненими між бойовиками та українською стороною. Його звинувачували у прихильності до бойовиків "ДНР" та "ЛНР". Окрім того, Рубана в українських ЗМІ пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

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Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Володимир Рубан Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
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