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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Савченко подала до суду клопотання про взяття Володимира Рубана на поруки

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Савченко подала до суду клопотання про взяття Володимира Рубана на поруки
Савченко подала до суду клопотання про взяття Володимира Рубана на поруки / nv.ua

Народний депутат України Надія Савченко подала до суду клопотання про взяття на поруки керівника Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

Відповідні документи Надія Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

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" (Володимир Рубан, – ред.) це людина, яка понад усе хотiла миру в Україні! Це офiцер, який захищав Україну i в своєму життi допомiг багатьом людям. Пiд час роботи волонтерськоï органiзацiï "Офiцерський Корпус", у часи вiйни з країною-агресором РФ, по звiльненню полонених спiльною роботою разом з СБУ було звiльнено понад 800 чоловiк", – написала Савченко.

Також, вона переконана, що таким чином "влада України знищує‎ справжнiх героïв".

Я подаю до суду клопотання про взяття Володимира Рубана на поруки,
– заявила Савченко.

Нагадаємо, 8 березня на контрольному пункті "Майорськ", що між окупованою Горлівкою та звільненим Бахмутом, українські спецслужби затримали керівника ГО "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Під час обшуку в мікроавтобусі знайшли багато зброї – автомати, пістолети, міни, гранати. Як заявили правоохоронці, Рубан віз все до Києва, де планував низку терактів, зокрема, проти президента Петра Порошенка. Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та спробі збройного захоплення Верховної Ради і взяли під варту на 2 місяці.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у стінах парламенту. ГПУ внесла до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Надії Савченко. А парламент виключив її зі складу комітету з питань нацбезпеки. Савченко ще й публічно закликала бійців ЗСУ до військового перевороту в Україні.

Теги: Новини політики Новини України Володимир Рубан Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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