Савченко подала до суду клопотання про взяття Володимира Рубана на поруки

Народний депутат України Надія Савченко подала до суду клопотання про взяття на поруки керівника Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

Відповідні документи Надія Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

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" (Володимир Рубан, – ред.) це людина, яка понад усе хотiла миру в Україні! Це офiцер, який захищав Україну i в своєму життi допомiг багатьом людям. Пiд час роботи волонтерськоï органiзацiï "Офiцерський Корпус", у часи вiйни з країною-агресором РФ, по звiльненню полонених спiльною роботою разом з СБУ було звiльнено понад 800 чоловiк", – написала Савченко.

Також, вона переконана, що таким чином "влада України знищує‎ справжнiх героïв".

Я подаю до суду клопотання про взяття Володимира Рубана на поруки,

– заявила Савченко.

Нагадаємо, 8 березня на контрольному пункті "Майорськ", що між окупованою Горлівкою та звільненим Бахмутом, українські спецслужби затримали керівника ГО "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Під час обшуку в мікроавтобусі знайшли багато зброї – автомати, пістолети, міни, гранати. Як заявили правоохоронці, Рубан віз все до Києва, де планував низку терактів, зокрема, проти президента Петра Порошенка. Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та спробі збройного захоплення Верховної Ради і взяли під варту на 2 місяці.



15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у стінах парламенту. ГПУ внесла до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Надії Савченко. А парламент виключив її зі складу комітету з питань нацбезпеки. Савченко ще й публічно закликала бійців ЗСУ до військового перевороту в Україні.