Сбил беременную женщину и скрылся: на Буковине разыскивают беглого водителя
Источник:полиция Черновицкой области
В селе Верхние Петровцы Черновицкой области 27 декабря произошло ДТП. По предварительным данным, водитель сбил беременную женщину, которая шла по обочине.
Пострадавшая женщина находится в больнице
Инцидент произошел около 18:00. Водитель неустановленного автомобиля наехал на 19-летнюю местную жительницу.
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Горе-водитель не остановился и не оказал помощь своей жертве. На место происшествия выехали правоохранители.
В результате столкновения женщина получила травмы. В настоящее время она находится в больнице.
По этому факту полицейские внесли сведения в реестр по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Водителя-беглеца разыскивают.
Полиция обращается к гражданам, которые были свидетелями этого происшествия, с просьбой обратиться в ближайшее подразделение полиции или на спецлинию "102",
– подчеркнули правоохранители.
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