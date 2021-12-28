Сбил беременную женщину и скрылся: на Буковине разыскивают беглого водителя

В селе Верхние Петровцы Черновицкой области 27 декабря произошло ДТП. По предварительным данным, водитель сбил беременную женщину, которая шла по обочине.

Пострадавшая женщина находится в больнице

Инцидент произошел около 18:00. Водитель неустановленного автомобиля наехал на 19-летнюю местную жительницу.

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Горе-водитель не остановился и не оказал помощь своей жертве. На место происшествия выехали правоохранители.

В результате столкновения женщина получила травмы. В настоящее время она находится в больнице.

По этому факту полицейские внесли сведения в реестр по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Водителя-беглеца разыскивают.

Полиция обращается к гражданам, которые были свидетелями этого происшествия, с просьбой обратиться в ближайшее подразделение полиции или на спецлинию "102",

– подчеркнули правоохранители.

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