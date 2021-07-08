Сбил пьяный экс-полицейский: новые подробности гибели байкершу и дизайнера Елены Денисенко

В Яремче 7 июля водитель насмерть сбил 32-летнюю Елену Денисенко, которая ехала на мотоцикле. Стало известно, что за рулем авто предположительно был пьяный 25-летний экс-полицейский.

Предварительно сообщали, что водитель несколько раз хотел решить "ситуацию" на месте. Также, вероятно, против него уже открыто дело.

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В сети сообщили имя 25-летнего водителя

Издание пишет, что в сети опубликовали фото документов водителя. Они принадлежат якобы 25-летнему Сергею Руслановичу Антонюку.

Согласно декларации, гражданин с аналогичными данными является выпускником Национальной академии внутренних дел. Он также работал следователем криминалистического отдела ГУ полиции Житомирской области. Однако он уволился.



Вот так писали об аварии сразу и опубликовали фото водителя / Скриншот сообщения

Издание пишет, что авто Volkswagen Touareg, с участием которого произошла авария, куплено в феврале 2021 года. Причем его ввезли в Украину из-за рубежа.

Многочисленные штрафы и торговля людьми

Также Антонюк якобы уже имел 4 штрафа за нарушение правил дорожного движения. Кроме того предварительно известно, что он якобы замешан в криминальной истории. Из-за этого есть открытое дело по статьям, которые связаны с организацией преступной группировки и торговлей людьми.

Оболонский суд Киева рассматривает дело о торговле людьми / Фото Обозреватель

Согласно документам, группировка находила и вербовала людей и направляла их в Москву, где изготавливались наркотические вещества. Суд рассматривает дело в соответствии со списком судебных дел, назначенных к рассмотрению, заседание запланировано на 19 июля 2021 года.



25-летний экс-полицейский, вероятно, замешан в уголовных делах / Фото Обозреватель

Сын чиновника

Согласно декларации, вероятно, Сергей Антонюк – сын Руслана Антонюка, который был заместителем начальника экологической инспекции Житомирской области. В последний период он работал начальником отдела экологического надзора экологической инспекции Полесского округа. Издание пишет, что в 2019 году он трижды претендовал на должность директора госпредприятия Народнического специализированного лесного хозяйства.

Что известно о погибшей Елене Денисенко

Нардеп от округа Василий Вирастюк написал, что по предварительным данным в крови водителя авто было 1,19 промилле алкоголя.

Издание пишет, что погибшая в аварии Елена Денисенко была из Киева, окончила гимназию института им. Драгоманова. Бывшая одноклассница рассказала изданию, что в гимназии дружила с Еленой.

Она была очень веселым, открытым и светлым человеком. Вот про таких, как она, говорят: солнышко. Я весь вечер вчера проплакала, когда увидела сообщение о ее гибели,

– рассказала женщина.

Рассказы друзей о Елене:

Елена "хорошо училась, хотя никогда не была зубрилкой". Она никогда не курила, не прикасалась к алкоголю;

подруга Елены Алина говорит, Елена очень хорошо рисовала – могла нарисовать дизайн квартиры, создавала логотипы. Она много училась и вела свои проекты;

Елена очень хорошо водила, всегда ездила на автомобиле и мотоцикле. Была аккуратным водителем;

у погибшей остались родители и младший брат;

они выехали в Яремче, где занимаются оформлением документов;

женщина не была замужем, однако последний год имела отношения.

Что известно об аварии