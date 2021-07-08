Попередньо повідомляли, що водій кілька разів хотів вирішити "ситуацію" на місці. Також ймовірно проти нього вже є відкрита справа.

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В мережі повідомили ім'я 25-річного водія

Видання пише, що у мережі опублікували фото документів водія. Вони належать нібито 25-річному Сергію Руслановичу Антонюку.

Згідно з декларацією, громадянин з аналогічними даними є випускником Національної академії внутрішніх справ. Він також працював слідчим криміналістичного відділу ГУ поліції Житомирської області. Проте він звільнився.



Ось так писали про аварію відразу та опублікували фото водія / Скриншот допису

Видання пише, що авто Volkswagen Touareg, за участі якого сталась аварія, куплений у лютому 2021 року. Причому його ввезли в Україну з-за кордону.

Численні штрафи та торгівля людьми

Також Антонюк нібито вже мав 4 штрафи за порушення правил дорожнього руху. Попередньо відомо, що він начебто замішаний у кримінальній історії. Через це є відкрита справа за статтями, які пов'язані з організацією злочинного угруповання і торгівлею людьми.



Оболонський суд Києва розглядає справу щодо торгівлі людьми / Фото Обозреватель

Згідно з документами, угруповання знаходило і вербувало людей та направляло їх до Москви, де виготовлялися наркотичні речовини. Суд розглядає справу – згідно зі списком судових справ, призначених до розгляду, засідання заплановане на 19 липня 2021 року.



25-річний експоліцейський ймовірно замішаний у кримінальних справах / Фото Обозреватель

Син посадовця

Згідно з декларацією, ймовірно, Сергій Антонюк – син Руслана Антонюка, який був заступником начальника екологічної інспекції Житомирської області. Останній період він працював начальником відділу екологічного нагляду екологічної інспекції Поліського округу. Видання пише, що у 2019 році він тричі претендував на посаду директора держпідприємства Народницького спеціалізованого лісового господарства.

Зверніть увагу! Нардеп від округу Василь Вірастюк написав, що за попередніми даними у крові водія авто, яке фігурує в аварії, було 1,19 проміле алкоголю.

Що відомо про загиблу Олену Денисенко

Видання пише, що загибла в аварії Олена Денисенко була з Києва, закінчила гімназію інституту ім. Драгоманова. Колишня однокласниця розповіла виданню, що у гімназії дружила з Оленою.

Вона була дуже веселою, відкритою і світлою людиною. Ось про таких, як вона, кажуть: сонечко. Я весь вечір вчора проплакала, коли побачила повідомлення про її загибель,

– розповіла жінка.

Розповіді друзів про Олену:

Олена "добре вчилася, хоча ніколи не була зубрилкою". Вона ніколи не курила, не торкалася до алкоголю;

подруга Олени Аліна каже, Олена дуже добре малювала – могла намалювати дизайн квартири, створювала логотипи. Вона багато вчилась та вела свої проєкти;

Олена дуже добре кермувала, завжди їздила на автомобілі та мотоциклі. Була акуратним водієм;

в загиблої залишилися батьки та молодший брат;

вони виїхали в Яремче, де займаються оформленням документів;

жінка не була заміжньою, проте останній рік мала стосунки.

Що відомо про аварію