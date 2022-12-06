Сбили 100% целей: в Воздушных силах объяснили важность NASAMS и IRIS-T

Системы противовоздушной обороны, переданные Украине западными партнерами, эффективно помогают ВСУ сбивать вражеские ракеты и предотвращать разрушение энергетических объектов. Вчера во время массированной атаки системы NASAMS и IRIS-T сбили 100% целей.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что при большой интенсивности ведения противовоздушного боя сложно точно до одной единицы подсчитывать результаты. Поэтому в командовании предоставляют информацию в контексте "около", "свыше".

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Впрочем, заверил, что информация достоверна.

Так, вчера были сбиты свыше 60 ракет из более 70 – это цифры, которые поражают не только украинский народ, но и западных партнеров,

– сообщил Юрий Игнат.

100% результат: сколько целей сбили NASAMS и IRIS-T

Спикер подчеркнул, что противовоздушная оборона в Украине работает эффективно, но ее и дальше нужно усиливать современными системами ПВО.

NASAMS и IRIS-T отработали отлично – сбили все воздушные цели. Результат – 100%,

– заметил Игнат.

Новые системы помогут закрыть украинское небо

В Воздушных силах добавили, что это единственный возможный путь для Украины – переходить на новый тип вооружения: "эффективный, современный, отвечающий требованиям и угрозам".

Спикер отметил, что одной из таких систем является Patriot, о которой сейчас тоже много разговоров. Поскольку ее наличие значительно помогло бы ВСУ перехватывать цели на дальнем расстоянии.

Очередная атака россиян: главное

5 декабря российские оккупанты совершили очередной массированный ракетный обстрел. В результате атаки пострадали Киевщина, Одесчина, Виннитчина и другие регионы.

По данным Воздушных сил, Россия запустила: 38 крылатых ракет Х-101/Х-555, 22 крылатых ракет типа "Калибр", 3 крылатых ракет Х-22, 6 управляемых авиационных ракет Х-59, 1 Х-31П.

Благодаря тому, что ВСУ смогли сбить более 60 из 70 ракет, удалось избежать блэкаута.

Patriot – это система противовоздушной обороны средней дальности действия, а NASAMS или IRIS-T короткой, а есть еще более дальние поражения. Все эти системы есть у наших партнеров, Украина продолжает получать их, таким образом усиливая систему противовоздушной обороны.