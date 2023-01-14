Сбили по меньшей мере 10 ракет, однако есть прилеты, – ВСУ об атаке 14 января
14 января 2023, 17:58Читати новину українською
Россияне 14 января снова нанесли массированный удар по украинским городам. Однако силам ПВО удалось сбить не менее 10 ракет.
Атаки происходили из воздуха. Об этом рассказала начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
Важно Первая массированная ракетная атака в 2023: происходило 14 января
Россияне запускали ракеты типа Х-101, а также "Калибры" непосредственно из Черноморского бассейна.
- По словам Гуменюк, 4 ракеты сбили в Одесской области,
- по 3 были сбиты в Николаевской и Винницкой областях.