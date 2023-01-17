Сбили под Соледаром: подробности ликвидации вражеского штурмовика Су-25

Украинские военные продолжают уничтожать врага и его техники. 17 января стало известно о сбитом российском штурмовике Су-25. Теперь появились детали результативной работы ВСУ.

Как отметили ранее в Генштабе, враг остался без еще одного самолета Су-25. Теперь же у нас есть сведения о том, где удалось превратить в груду металла российский штурмовик.

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ВСУ нанесли результативный удар

Детали о сбитии российского штурмовика сообщили в воздушных силах ВСУ. В ведомстве отметили, что приземлить вражеское воздушное судно удалось около 15:20 на Восточном направлении. Произошло это в районе города Соледар, где сейчас идут кровавые бои.

Следовательно, подразделение зенитных ракетных войск результативно проделало свою работу. Точным ударом военные уничтожили еще один российский штурмовик. Так что у врага стало на очередной Су-25 меньше.

Заметим, что Су-25 "Грак" – эксплуатируемый самолет с начала 80-х годов. Если говорить о его основной задаче, то она состоит в поддержке сухопутных сил над полем боя. Кроме того, воздушное судно должно уничтожать объекты противника. Обходится один такой самолет примерно в 11 миллионов долларов. И это только одна подтвержденная утрата врага за 17 января.

Почти 117 тысяч "двухсотых"

В Генштабе заметили, что с 24 февраля удалось отправить на тот свет 116 950 российских военных. А за минувшие сутки билеты на "концерт Кобзона" получили еще 870 оккупантов.

Также в металлолом удалось превратить 3121 танк, 6215 боевых бронированных машин, 2014 артиллерийские системы, 441 РСЗО, 220 средств ПВО, 286 самолетов, 276 вертолетов, 1872 БпЛА оперативно-тактического уровня, 749 крылатых ракет, 17 судов, 4877 автомобилей и автоцистерн, а также 190 единиц специальной техники.

Заметим, что больше потерь в последние дни враг несет на Бахмутском направлении. В частности, у самого Бахмута и Соледара. Там ни днем, ни ночью не утихает наступление русских бойцов.