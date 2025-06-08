Два варианта: как Силы обороны могли сбить вражеский самолет Су-35

Воздушные силы ВСУ сбили российский истребитель Су-35 на Курском направлении. Очень интересно, как удалось это сделать, ведь ситуация тут явно не совсем обычная.

Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, заметив, что Су-35 считается истребителем 4++ поколения. Он может бить ракетами Х-59 и Х-69, а также – ракетой "воздух – воздух" Р-37М с дальностью более 300 километров.

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Как могли сбить Су-35

Как отметил Криволап, обычно Су-35 используют как прикрытие для истребителей-бомбардировщиков Су-34, когда они сильно загружены. Именно этот сбитый Су-35 неоднократно нагло залетал на территорию Сумской области. Хотя обычно оккупанты не пускают такие свои самолеты ближе, чем на 40-50 километров от линии соприкосновения.

Пока есть два варианта, как именно удалось сбить вражеский Су-35. Это могли сделать с помощью зенитного ракетного комплекса.

Есть мнения, что это мог быть даже Patriot, NASAMS или IRIS-T. Я не думаю, что эти системы стоят близко к границе. Скорее всего, это мог быть FrankenSAM или Бук-М1,

– сказал Криволап.

Звучала также информация, что это было первое поражение российского самолета с помощью истребителя F-16. Если это правда, то здесь не обошлось без тактических хитростей. Су-35 оснащен различными системами защиты и имеет достаточно мощный радар.