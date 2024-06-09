В сети показали якобы фото поврежденного Су-57: что с ними не так

В сети активно распространяются якобы первые фото поврежденного российского самолета Су-57. Однако с этими фотографиями не все так чисто и прозрачно.

Напомним, что в субботу, 8 июня, на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области России поразили многоцелевой российский истребитель Су-57. Это самый современный многоцелевой истребитель Москвы, способный использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.

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В сети обнародовали якобы первые фото поврежденного истребителя Су-57

В российском телеграм-канале Gulagu.net со ссылкой на собственные источники отмечали о повреждении самолета на военном аэродроме в Ахтубинске. Там указали, что этот экземпляр пока не может выполнять боевые задачи и участвовать в атаках против Украины. Также о поражении Су-57 говорили различные пропагандистские паблики.

Кроме этого, в пабликах опубликовали фотографии, которые разлетелись по сети.



Фото российского Су-57, которое распространили в сети / Фото из телеграм-канала



Фото Су-57, которое опубликовали в сети / Фото из телеграм-канала

Однако при исследовании фото, которое опубликовал ресурс Gulagu.net, оказалось, что фотография Су-57, скорее всего, старая – аж 2012 года. Кстати, судя по раскраске борта, это какой-то демонстрационный экземпляр, не говоря уже об отсутствующих на нем повреждениях и каких-то пятнах после взрывов.



Дата публикации фото Су-57 / Скриншот из телеграм-канала

В телеграм-канале "Крымский ветер" отмечалось, что это фото также уже ранее использовалось для иллюстраций в различных публикациях. Там прикрепили скриншот пророссийского паблика, на котором видно, что в 2023 году была создана публикация, а к ней прикреплено то же фото истребителя.



Фото Су-57 в публикациях в 2023 году / Скриншот из телеграм-канала

Поражение Су-57: основное