Для России это главная ценность: чем для врага критично сбитие самолета Ту-22МЗ

Украинские защитники впервые сбили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Но сбить такой самолет – это большое достижение.

Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что теперь, возможно, россияне не будут применять эту авиацию. Все потому, что будут понимать, что Украина имеет средство поражения. Отметим, что вражеский самолет сбили с помощью системы С-200.

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"Высочайший профессионализм показали. Сбить такую махину, пройдя российские системы ПВО, – это очень-очень круто. Уникальная операция. Высокоточные ракеты они (оккупанты – 24 Канал) жалеют, а вот Х-22 – пожалуйста. Но для этого приходится поднимать стратегическую авиацию", – подчеркнул политтехнолог.

Серьезная потеря

Тизенгаузен отметил, что Ту-22М3, согласно документам, могут запускать по 3 ракеты Х-22. Однако в последнее время взлетает 3 самолета, которые несут по 1 ракете. Это оружие сложно сбить.

Такой бомбардировщик высотой 11 метров и длиной в 40. Ранее у россиян было 27 таких самолетов, которые не вышли из строя.

Их изготавливали еще в 90-е годы. Соответственно, они значительно изношены. Такие самолеты – элемент ядерной триады. Они могут нести ракеты Х-22 с ядерной боеголовкой.

Политтехнолог добавил, что за последнее время это фактически второй удар по элементу ядерной триады России. Так первый удар был по радиолокационной загоризонтной станции 29Б6 "Контейнер" в Мордовии. Ее украинские БПЛА атаковали дважды.

В свое время Украина имела 60 самолетов Ту-22М3. Затем передала России около двух десятков таких бомбардировщиков. Остальные – порезали.

Это очень серьезная потеря для россиян. Там экипаж 4 человека. Пилоты дальнего стратегического бомбардировщика – тоже на вес золота в России,

– подчеркнул Тизенгаузен.

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