Сбили все: Братчук рассказал о деталях атаки "Шахедами" Одесщины
Источник:Сергей Братчук
Российские военные в ночь на 15 июня атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Сергей Братчук отметил, что предварительно все "Шахеды" удалось сбить.
По словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг", врагу не удалось достичь поставленных целей в Одесской области. Ведь все дроны-камикадзе удалось уничтожить нашим силам ПВО.
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Одещина. Предыдущая информация: 13 "Шахедов" атаковали Одесскую область. Все они уничтожены Силами ПВО,
– отметил он.
В эфире телемарафона Сергей Братчук также отметил, что ночь в Одесской области была громкой. В то же время он добавил, что жители региона активнее идут в хранилища и укрытия. Также он выразил надежду, что верит в то, что одесситы хотя бы соблюдают правила двух стен.
Что известно о ночной атаке00:23 Мониторинговый канал Monitor сообщал о том, что зафиксировано движение неустановленных БПЛА с Южного направления. Тогда говорилось, что могут распространиться тревоги по вектору движения этих воздушных целей.00:29 Стало известно также о движении неустановленных БПЛА из Северного направления.00:41 Сообщали о работе ПВО по областям.01:22 В Каспийском регионе России фиксировали до 8 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.01:45 Фиксировали запуск крылатых ракет из Каспийского направления.02:36 Стало известно, что борта стратегических бомбардировщиков стали покидать Каспийский регион.03:23 Также сообщили о работе ПВО по БПЛА на Юге нашей страны.
В ночь на 14 июня россияне также атаковали Украину. Тогда силам ПВО удалось уничтожить 12 воздушных целей, запущенных врагом.
Атака по Украине 14 июня: что известно
- В Воздушных силах ВСУ сообщили, что из акватории Черного моря враг выпустил 4 крылатых ракеты "Калибр" в направлении Одесщины. Три из них удалось сбить, а одна попала в гражданский объект.
- Также с восточного побережья Азовского моря враг атаковал 10 дронами "Шахед" на юго-восточном направлении. Девять из них удалось сбить.
- К сожалению, враги из Ростовской области также атаковали Донетчину шестью крылатыми ракетами Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22М3.
- В общей сложности силами и средствами Воздушных сил совместно с ПВО составляющих Сил обороны Украины удалось уничтожить 12 воздушных целей: три крылатых ракеты "Калибр" и девять иранских дронов-камикадзе "Шахед".