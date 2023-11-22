Сбили все: сколько дронов атаковали Киевщину, Житомирщину, Хмельнитчину и Виннитчину
Враг в ночь на 22 ноября снова атаковал Украину "Шахедами". Оккупанты ударили по нескольким регионам Украины.
Командующий объединенными силами ВСУ сообщил, что наши военные сбивали дроны в небе над Киевской, Сумской и Житомирской областями. Кроме того, взрывы раздавались в Хмельницкой области, пишет 24 Канал.
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Сколько дронов сбили наши военные
Сегодня (22 ноября – 24 Канал) ночью, в зоне ответственности Северной стратегической группировки войск, были уничтожены все воздушные цели, пытавшиеся атаковать объекты гражданской и военной инфраструктуры,
– заявил генерал-лейтенант.
По его словам, украинские военные сумели сбить:
- на Киевском и Житомирском направлениях – 4 беспилотных летательных аппарата типа Shahed;
- на Сумском направлении – разведывательный дрон врага.
Впоследствии Воздушные силы ВСУ рассказали, что оккупанты с 20 часов вечера 1 ноября по 03 часа ночи 22 ноября 2023 года ударили по Украине:
- 14 ударными беспилотниками типа Shahed – с юго-восточного направления, то есть российского Приморско-Ахтарска;
- крылатой ракетой Х-22 – из самолета Ту22М3 по этому же направлению.
Военные Воздушных сил ВСУ вместе с бойцами Сухопутных войск и Нацгвардии уничтожили все 14 вражеских "Шахедов". Дроны сбивали с помощью подразделений мобильных огневых групп, истребительной авиации, зенитных ракетных подразделений в пределах:
- Днепропетровской,
- Запорожской,
- Киевской,
- Житомирской,
- Винницкой;
- Хмельницкой области.
Крылатая ракета Х-22 не достигла своей цели, упала в Запорожской области на открытой местности, взрывной волной повреждены частные дома граждан. Предварительно без пострадавших,
– объяснили военные.
Россия атаковала Украину "Шахедами"
- Еще вечером 21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе атаки дронами в Запорожской и Днепропетровской областях. Также была опасность для Полтавской, Черниговской, Херсонской и Николаевской области.
- Ориентировочно в 23:07 группа ударных вражеских беспилотников вошла с севера в Киевскую область. В регионе работала ПВО.
- Вражеские "Шахеды" пролетали над Кировоградской и Житомирской областями. Группа вражеских БПЛА двигалась также из Николаевской в Одесскую область.
- В начале суток 22 ноября враги продолжили атаковать Украину. В частности, об опасности атаки дронами объявляли в Житомирской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой области.
- В Хмельнитчине таки раздавались взрывы. Власти области сообщили о работе ПВО, а также подтвердили, что обломки одного из сбитых "Шахедов" упали во двор частного домохозяйства в Хмельницком районе, повлекши пожар в хозяйственном нежилом сооружении. Люди уцелели.