Сбили все: сколько дронов атаковали Киевщину, Житомирщину, Хмельнитчину и Виннитчину

Враг в ночь на 22 ноября снова атаковал Украину "Шахедами". Оккупанты ударили по нескольким регионам Украины.

Командующий объединенными силами ВСУ сообщил, что наши военные сбивали дроны в небе над Киевской, Сумской и Житомирской областями. Кроме того, взрывы раздавались в Хмельницкой области, пишет 24 Канал.

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Сколько дронов сбили наши военные

Сегодня (22 ноября – 24 Канал) ночью, в зоне ответственности Северной стратегической группировки войск, были уничтожены все воздушные цели, пытавшиеся атаковать объекты гражданской и военной инфраструктуры,

– заявил генерал-лейтенант.

По его словам, украинские военные сумели сбить:

на Киевском и Житомирском направлениях – 4 беспилотных летательных аппарата типа Shahed;

на Сумском направлении – разведывательный дрон врага.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ рассказали, что оккупанты с 20 часов вечера 1 ноября по 03 часа ночи 22 ноября 2023 года ударили по Украине:

14 ударными беспилотниками типа Shahed – с юго-восточного направления, то есть российского Приморско-Ахтарска;

крылатой ракетой Х-22 – из самолета Ту22М3 по этому же направлению.

Военные Воздушных сил ВСУ вместе с бойцами Сухопутных войск и Нацгвардии уничтожили все 14 вражеских "Шахедов". Дроны сбивали с помощью подразделений мобильных огневых групп, истребительной авиации, зенитных ракетных подразделений в пределах:

Днепропетровской,

Запорожской,

Киевской,

Житомирской,

Винницкой;

Хмельницкой области.

ВСУ сбили все вражеские дроны в ночь на 22 ноября 2023 года

Крылатая ракета Х-22 не достигла своей цели, упала в Запорожской области на открытой местности, взрывной волной повреждены частные дома граждан. Предварительно без пострадавших,

– объяснили военные.

Россия атаковала Украину "Шахедами"