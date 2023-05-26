Есть большой вопрос, – специалист по ПВО разнес версию россиян об уничтожении ракеты в Ростовской области

Россияне заявили, что их ПВО сбила украинскую ракету над Ростовской областью. Однако смотря на кадры, которые оккупанты выложили в сеть, есть сомнения в правдивости их версии.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, специалист в области ПВО Андрей Крамаров. Также неизвестный дрон атаковал Краснодар.

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Что произошло в Ростовской области

Губернатор Ростовщины вечером 25 мая заявил, что российская ПВО якобы сбила украинскую ракету. Это произошло в Морозовском районе, где расположен военный аэродром. Это хороший тыл Ростовской области. Это на расстоянии сотен километров от линии фронта.

Специалист в области ПВО прокомментировал это событие. Он рассказал, что видео, которое есть в сети, похоже на работу ПВО. Есть только вопрос, действительно ли место, о котором они говорят. А также есть вопрос, была ли это действительно ракета. Даже крылатые ракеты двигаються иначе.

После того, как произошло сбитие, мы увидели, как плавно и цель или мишень, которую они сбили, начала падать, оставляя за собой след из огня. Как правило при попадании, например, допустим в ракету Storm Shadow, которая имеет 1200 килограммов, она вспыхнет на месте, и мы там увидим падение вниз ее обломков,

– отметил военный эксперт.

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Может ли это быть БпЛА

Крамаров продолжил, что цель, в которую попали россияне, продолжила падать. Итак, это было нечто гораздо большее и гораздо тяжелее, чем какая-либо ракета. Они могли сбить свой вышедший из-под контроля БПЛА.

"Это вполне могло быть и после того рассказывать, что это была какая-то украинская ракета", - отметил специалист в области ПВО.

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