Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, фахівець у галузі ППО Андрій Крамаров. Також невідомий дрон атакував Краснодар.

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Що сталось у Ростовській області

Губернатор Ростовщини ввечері 25 травня заявив, що російська ППО ніби-то збила українську ракету. Це відбулося в районі Морозовська, де розташований військовий аеродром. Це добрячий тил Ростовської області. Це на відстані сотень кілометрів від лінії фронту.

Фахівець у галузі ППО прокоментував цю подію. Він розповів, що відео, яке є в мережі, схоже на роботу ППО. Є лише питання, чи дійсно то місце, про яке вони кажуть. А також є питання, чи була це дійсно ракета. Навіть крилаті ракети рухають інакше.

Після того, як відбулося збиття, ми побачили, як плавно та ціль або мішень, яку вони збили, почала падати, залишаючи за собою слід з вогню. Як правило при влучанні, наприклад, припустимо в ракету Storm Shadow, яка має 1200 кілограмів, вона спалахне на місці, й ми там побачимо падіння вниз її уламків,

– зазначив військовий експерт.

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Чи може це бути БпЛА

Крамаров продовжив, що ціль, у яку влучили росіяни, продовжила падати. Отже, це було щось набагато більше й набагато важче, ніж якась ракета. Вони могли збити свій БпЛА, який вийшов з-під контролю.

"Це цілком могло бути, й після того розказувати, що це була якась українська ракета", – зауважив фахівець у галузі ППО.

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