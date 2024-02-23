Горел камыш, вспыхнул масштабный пожар: в России прокомментировали падение А-50
В России продолжается самолетопад. Вечером 23 февраля стало известно о сбитии еще одного А-50.
В России отреагировали на падение А-50 над Азовским морем. Перед этим Воздушные силы подтвердили его сбитие.
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Горел камыш
По информации телеграмм-каналов врага, около 20.00 в районе хутора Трудовая Армения Каневского района произошло падение двух летательных аппаратов.
На место происшествия прибыли пожарные и установили, что горит летательный аппарат и камыш. Площадь пожара примерно 250 квадратных метров. Там отметили, что угрозы жилым домам нет. Также якобы ничего неизвестно о пострадавших среди жителей хутора.
По состоянию на 21:15 продолжается ликвидация пожара. К этому привлечено до 40 человек и 14 единиц техники. На месте также работают правоохранительные и специальные службы.
Украинские Воздушные силы второй раз уничтожили такой самолет
- Ранее, 14 января, Украина уже сбила один вражеский А-50. Впоследствии, 20 января, один из этих самолетов дальнего радиолокационного слежения заметили на гражданском аэродроме в Сочи.
- Таким образом украинские Воздушные мили поздравили россиян с "23 февраля". К слову, самолет, который сбили вечером 23 февраля, имел позывной "Баян". Командующий ПС Николай Олещук поблагодарил Главное управление разведки МОУ "и всем, кто обеспечил результат" и отметил: работаем дальше, вместе до победы.
- В ГУР, в свою очередь, указали, что это очередной серьезный удар по потенциалу и возможностях Москвы, ведь самолет был воздушным командным пунктом, который оккупанты использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения для ударов по Украине ракетами со стратегической авиации.