В Латвии впервые сбили дрон: работали истребители НАТО

Утром 8 июня союзные истребители сбили беспилотник, который залетел в воздушное пространство Латвии. Это первый случай уничтожения дрона после нарушения границы страны.

Об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии.

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Что известно о сбитии беспилотника в Латвии союзными силами?

По данным военных, дрон был уничтожен французскими истребителями в регионе Латгалия. Это первый случай, когда в Латвии было принято решение не только зафиксировать, но и сбить беспилотник, зашедший из-за пределов государства.

В связи с инцидентом в ряде регионов была объявлена воздушная тревога разного уровня. Жители Лудзенского и Резекненского краев получили "оранжевое" предупреждение, которое предусматривает необходимость немедленно спрятаться и следовать инструкциям. В Алуксненском и Балвском краях действовало "желтое" предупреждение, которое не требовало немедленных действий, но информировало о потенциальной угрозе. Впоследствии Национальные вооруженные силы сообщили, что угроза в воздушном пространстве ликвидирована.

НВС ранее напоминали, что пока продолжается российская агрессия против Украины, возможно повторение случаев, когда в воздушное пространство Латвии влетает или приближается к нему иностранный беспилотный летательный аппарат.

Отметим, что в Латвии действует двухступенчатая система оповещения о воздушных угрозах. "Желтый" уровень означает потенциальную опасность и предупреждает население о возможных рисках без необходимости немедленных действий, тогда как "оранжевый" сигнализирует о непосредственной угрозе и предусматривает обязательное выполнение инструкций, в частности поиск укрытия и соблюдение правил безопасности.

Напомним, страны Балтии все чаще фиксируют появление неизвестных беспилотников. Один из таких случаев произошел 23 мая в Латвии, где дрон упал в озеро Дридзис и взорвался. Об инциденте сообщили местные жители, после чего на место прибыли правоохранители и спасатели. Пострадавших нет, фрагменты беспилотника изъяли, обстоятельства его появления выясняются.

Reuters писало, что НАТО планирует усилить оборону своего восточного фланга, создав новую структуру для быстрой переброски войск в страны Балтии в случае потенциальной угрозы со стороны России. Речь идет о формировании отдельного командного уровня, который позволит оперативно разворачивать силы в регионе. По плану, новый корпус может координировать до 40 – 60 тысяч военных и обеспечивать быстрое усиление обороны Латвии, Литвы и Эстонии.