"Неординарный подход": полковник запаса проанализировал эффектное уничтожение 2 самолетов Су-30

Глава ГУР Кирилл Буданов подтвердил, что Украина сбила два самолета Су-30 над Черным морем. Удалось это сделать с помощью морских дронов Magura V7, которые были носителями ракет.

Такой подход был неординарным и действительно удивительным. Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что такая же тактика может помочь Украине сбивать российские "Шахеды".

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Об эффектном уничтожении 2 самолетов Су-30 России

Один российский Су-30 удалось сбить в акватории порта Новороссийска, второй – возле Крыма. Полковник запаса ВСУ отметил, что дроны Magura V7 отработали очень качественно. Сперва они самолеты на себя, потом отработали ракетами Р-73.

"Это как в песне "Подманула, подвела". Нельзя верить разведчикам, а тем более Magura V7. Однако самое интересное – неординарный подход: ГУР поставила на Magura V7 зенитно-ракетный комплекс, то есть ракету с тепловой головкой самонаведения, которая может перехватывать цели на 10 километров",

– пояснил он.

По словам Свитана, Украина может подобным образом "креативить и на земле", то есть такую тактику можно использовать для сбивания российских "Шахедов". Мобильные группы могли бы не использовать пулеметы, а устанавливать такие ракеты на любой самосвал.

Он добавил, что этих ракет наша страна имеет вдоволь. В мире их не ценят, ведь их нужно использовать для близких целей. Зато для Украины они действительно важны, ведь могли бы защищать воздушное пространство.

К слову, генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж сообщил, что самолет Су-30 используется для ударных атак и проведения бомбардировки КАБами. Более того, эта авиация оборудована системой разведки, что позволяет оккупантам наводить удары на конкретные объекты.