Старший кричал "Убегайте", – очевидец о ДТП на блокпосте в Киеве, из-за которой погиб воин НГУ
Источник:Суспильне
В результате ДТП с участием водителя автомобиля Volkswagen на блокпосте в Киеве погиб военный Национальной гвардии Украины. Впоследствии появились показания побратима военно, что также в ту ночь был на службе.
В ночь на 25 июля в Святошинском районе на Брестском проспекте произошла эта авария. Как отметил очевидец ДТП – сержант-нацгвардиец Сергей Заболотний, как раз происходила установка металлических ограждений, когда легковушка врезалась на большой скорости в военных.
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Момент ДТП на блокпосте
Известно, что водитель сбил двух нацгвардейцев. Один, 49-летний Владимир Жудро, погиб, другой – был ранен и доставлен каретой скорой помощи в больницу.
Также виновник ДТП повредил заградительные средства на большой скорости и два автомобиля, стоявших на обочине.
Водитель, нарушив правила дорожного движения, на большой скорости протаранил заградительные средства, совершил ДТП, в результате чего был совершен наезд на двух военнослужащих Национальной гвардии Украины, после чего он протаранил еще 2 стоящих на обочине автомобиля,
– отметил Заболотный.
Свидетель констатировал, что сам в момент аварии находился на первой линии заграждения на блокпосте.
По его словам, в начале комендантского часа (в 00:00) военнослужащие должны остановить автомобили, чтобы они не проезжали, с помощью сигналов фонарем, а затем уже выставить заградительные средства.
Нацгвардейцы, на которых был совершен наезд, как раз это делали в тот момент.
Услышали звук колес – экстренное торможение, крик старшего: "Убегайте!". Эту команду я продублировал. Один из военнослужащих вперед немного отскочил, а другой не успел. После этого машина проехала дальше и протаранила автомобили.
Как констатировал Заболотный, водитель Volkswagen, вызвавший ДТП, не пытался скрыться: "Он вышел из машины, начал говорить, что "он не хотел" и тому подобное".Обратите внимание! "Драгер" показал, что признаков опьянения у виновника ДТП не было. Также впоследствии должны появиться анализы биологических образцов водителя, которые и окончательно свидетельствуют или опровергнут, был ли он пьян или нет.
Суд избрал "предохранение" водителя
- В среду, 26 июля, стало известно, что суд принял решение о содержании под стражей виновника ДТП без права внесения залога. В настоящее время продолжается досудебное расследование по этому делу.
- Если вину водителя докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет. Это часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса.
- Вместе с тем 24 Канал провел небольшое расследование, чтобы установить, правда что ДТП с участием председателя Макаровского суда Алексея Тандыра, который также насмерть сбил нацгвардейца, и водителя Volkswagen произошли на одном блокпоста.