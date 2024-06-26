Россияне пытаются прикрыться гражданскими, – Свитан о сбитии ракеты над пляжем Крыма

Россияне, несмотря на третий год полномасштабной войны, до сих пор не осознают, что отдыхать в Крыму – небезопасно. Эта территория, как и другие оккупированные Россией, является местом ведения боевых действий. На полуострове сосредоточено более 150 военных объектов.

Российская ПВО сбила ракету над пляжем в Севастополе, когда там отдыхало мирное население. Это привело к погибшим и раненым. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан озвучил мнение 24 Каналу, что российское руководство сознательно прикрывается гражданами.

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Людей согнали в Крым, чтобы прикрыть военные объекты

Свитан отметил, что ракеты направлялись на Бельбек, по военному аэродрому, а российское руководство пытается прикрывать мирным населением военные объекты в Крыму. Он отметил, что за этот инцидент несет ответственность военно-политическое руководство России.

"Вопрос также и к самим людям, зачем ехать туда, если это сейчас поле боя? Почему они не едут отдыхать в Волчанск или Бахмут, Марьинку или Авдеевку? Потому что там продолжаются боевые действия? Но они так же и в Крыму происходят", – подчеркнул Свитан.

Военный эксперт озвучил, что боевые действия начинают распространяться и на российскую территорию. Уже 80-километровая зона, которая вдоль российско-украинской границы, Брянская, Белгородская, Курская области, стала зоной поражения средствами, которые применяет Украина.

Когда нам дадут возможность наносить удар на дальнее расстояние, поступят F-16, то будут поражения на 300 – 900 километров. Россиянам сейчас лучше собираться и сразу ехать за Урал,

– подытожил Свитан.