Російська ППО збила ракету над пляжем в Севастополі, коли там відпочивало мирне населення. Це призвело до загиблих та поранених. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан озвучив думку 24 Каналу, що російське керівництво свідомо прикривається громадянами.

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Людей зігнали в Крим, аби прикрити військові об'єкти

Світан наголосив, що ракети спрямовувались на Бельбек, по військовому аеродрому, а російське керівництво намагається прикривати мирним населенням військові об'єкти в Криму. Він зауважив, що за цей інцидент несе відповідальність військово-політичне керівництво Росії.

"Питання також і до самих людей, навіщо їхати туди, якщо це зараз поле бою? Чомусь вони не їдуть відпочивати у Вовчанськ чи Бахмут, Мар'їнку чи Авдіївку? Бо там тривають бойові дії? Але ж вони так само й в Криму відбуваються", – наголосив Світан.

Військовий експерт озвучив, що бойові дії починають поширюватись і на російську територію. Вже 80-кілометрова зона, яка вдовж російсько-українського кордону, Брянська, Бєлгородська, Курська області, стала зоною ураження засобами, які застосовує Україна.

Коли нам дадуть можливість завдавати удар на більшу відстань, надійдуть F-16, то будуть ураження на 300 – 900 кілометрів. Росіянам зараз краще збиратися й одразу їхати за Урал,

– підсумував Світан.