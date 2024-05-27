Боятся нас больше, чем мы их, – командир отделения ПЗРК рассказал, как сбивали российский Су-34

Россия продолжает терять самолеты на поле боя. Командир отделения ПЗРК рассказал, какие наши бойцы сбивают российские истребители Су-34.

Командир отделения ПЗРК Первой отдельной танковой Северской бригады с позывным "Немо" рассказал об одном из случаев уничтожения российского самолета Су-34. Это произошло под Черниговом в начале полномасштабного вторжения, то есть в феврале 2022 года.

Смотрите также Путину доложили, что "уже можно" исключать Талибан из списка запрещенных в России организаций

Самолет начал маневрировать

Командир отметил, что тогда самолет подбили двумя ракетами. Истребитель подлетел настолько близко, что украинские военные увидели пилота.

Тогда мы поняли, что они боятся нас больше, чем мы их. Он, когда нас увидел, начал сразу маневрировать, но получил две ракеты,

– сказал он.

Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую авиацию и на третий год полномасштабного вторжения. В частности, часто российские истребители остаются навечно в степях Донецкой области.

В Донецкой области воины-зенитчики сбили еще один Су-25