Не обязательно F-16: как еще могли уничтожить российский Су-34

Российский бомбардировщик Су-34 мог быть уничтожен украинским F-16. Несмотря на возможности украинского истребителя, уничтожить российский самолет мог не более он.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по вопросам безопасности Иван Варченко, отметив, что подобную российскую авиацию Украина уже уничтожала. На это способны определенные системы.

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Как еще могли уничтожить российский Су-34

По словам эксперта по вопросам безопасности, трудно подтвердить или опровергнуть информацию о сбитии Су-34. Однако, если F-16 был оснащен основной ракетой AIM-9, радиус ее действия составляет 180 километров. Это означает, что украинский истребитель мог бы теоретически достать до российского самолета.

Для того, чтобы Су-34 мог запускать по цели управляемые авиационные бомбы, ему нужно приблизиться к ней на 50 километров.

Тогда еще более 100 километров – это то расстояние, на котором может оперировать самолет F-16 в пределах линии фронта, – заметил Варченко.

Важно! Украина официально не подтвердила факт сбивания российского самолета Су-34.

Эксперт по вопросам безопасности рассказал, что ранее уже удавалось сбивать подобные Су-34 самолеты. Поэтому, по его мнению, нельзя уверенно сказать, что самолет сбил F-16.

На это способны системы противовоздушной обороны, мы видели, как они работали до этого,

– объяснил Варченко.

К слову, о потере Су-34 сообщил российский военный блогер, который заявил, что весь экипаж погиб, но отметил, что потеря не была связана с ударом ВСУ. Другие военные блогеры предполагают, что Су-34 мог разбиться из-за технической неисправности. В то же время о сбитии именно F-16 сообщил один российский телеграм-канал.