Кто-то хотел получить медаль: в ВСУ подтвердили "френдли фаер" россиян по собственному Су-27
Российская ПВО сбила собственный истребитель над оккупированным Севастополем. ВСУ подтвердили, что это действительно был "френдли фаер".
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что причиной сбития Су-27 является повышенная боеготовность – враг не стал разбираться, чей самолет.
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Сбитие Су-27
В сети 28 марта начали распространять видео, на котором российский Су-27 загорелся в воздухе и упал на землю. Дмитрий Плетенчук подтвердил, что этот самолет принадлежал именно России и что он был уничтожен собственными силами.
У них была тревога, была боевая готовность. Здесь сработал человеческий – который мы называем бесчеловечный по отношению к россиянам – фактор... Была повышенная боеготовность, кто-то очень хотел получить медаль за сбивание самолета, поэтому не стал разбираться, свой или чужой,
– объяснил он.
Представитель Воздушных Сил отметил, что пилота истребителя спасли, но сам самолет был "фактически уничтожен".
Российский "самолетопад"
- После обеда 21 марта в российском Таганроге был слышен мощный взрыв – после этого со стороны аэропорта виднелся черный дым. Местные жители сообщали о падении самолета. Туда направили вертолет со спасателями.
- Две недели назад в Иваново упал военно-транспортный самолет Ил-76. Самолет "приземлился" неподалеку аэродрома "Северный" – там вспыхнул пожар. На борту Ил-76 было по меньшей мере 12 членов экипажа. Они погибли.
- 24 февраля украинские разведчики вместе с Воздушными силами ВСУ уничтожили российский самолет А-50. Борт сбили над Азовским морем, а упал он в Краснодарском крае России. Интересно, что оккупанты не могли позволить себе признать атаку украинцев, поэтому списывали потерю дорогого самолета на "френдли фаер".