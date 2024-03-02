Не только уничтожение Су-34: что больше всего бьет по российской авиации сейчас

Рекордное уничтожение российских самолетов за последнее время, безусловно, отражается на возможностях россиян на поле боя. В то же время не только потеря авиации имеет критическое значение для России.

Едва ли не самой важной потерей являются не сами самолеты, которые виртуозно сбивают украинские военные. Секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко объяснил 24 Каналу, что для россиян является более критической проблемой.

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Россия теряет не только самолеты

К вечеру 2 марта командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что украинские военные в очередной раз сбили российский Су-34 с помощью зенитных управляемых ракет. Еще один истребитель Су-35 россиянам, к сожалению, удалось спасти от ударов.

Кроме того, что "самолетопад" – это физически в нашу пользу, потому что это современные самолеты Су-34 и Су-35, не говоря уже об А-50, количество которых на пальцах можно сосчитать. Мы снижаем потенциал россиян в воздухе, где они имеют преимущество,

– подчеркнул Роман Костенко.

В последнее время авиацию россияне использовали очень активно. В частности, для сброса управляемых авиационных бомб на украинские позиции. Поэтому чем больше самолетов России уничтожат – тем лучше.

Россияне, в частности из-за санкций, не имеют возможностей быстро восстанавливать самолеты. По информации Костенко, оккупанты могут изготавливать 5 – 6 Су-34 в год. И то, это не те Су-34, которые делали до полномасштабного вторжения, когда была возможность беспроблемно закупать материалы в других странах.

"Есть и другая сторона – это пилоты, которые гибнут. А в России проблема с пилотами. Чем чаще мы их будем уничтожать, то меньшие подготовленные пилоты будут приходить, и будет больше возможностей уничтожать их дальше. Большое количество пилотов было поражено, их живучесть очень низкая, когда работают наши комплексы", – заметил Костенко.

Теперь, перед каждым вылетом российские летчики будут думать, удастся ли им вернуться живыми. Этот психологический фактор, очевидно, повлияет на будущие действия россиян.

Россияне стремительно теряют самолеты: что известно

В субботу, 2 марта, Россия потеряла уже 14-й самолет за две последние недели. В Воздушных силах объяснили, что Украина получила дополнительные средства, которые помогают эффективно противодействовать российской авиации.

После потери второго А-50, уже шестой день не выпускают самолет радиолокационной разведки над Азовским морем. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заметил, что россияне просто не понимают, как им дальше использовать самолеты, чтобы их не уничтожили украинские военные.

В Третьей штурмовой бригаде сообщили, что сбивание такого количества самолетов несомненно ощутимо на фронте. Сейчас ситуация и близко не похожа на то, что было во время ожесточенных боев за Авдеевку, когда оккупанты сбрасывали около сотни управляемых авиабомб на украинские позиции.

С 24 февраля 2022 года по 21 февраля 2024 года российская армия потеряла по меньшей мере 216 военных летчиков. Вероятно, эта цифра уже выросла, ведь со времени, когда опубликовали эту информацию, оккупанты потеряли еще несколько самолетов.