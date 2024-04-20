Надеюсь, Одесса Х-22 больше не увидит, – Буданов о том, как повлияет сбитие Ту-22М3 на войну

Украинские силы противовоздушной обороны вместе в сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины ночью 19 апреля сбили самолет Ту-22МЗ в Ставропольском крае страны-агрессора. Начальник украинской разведки Кирилл Буданов высказал свой взгляд, как повлияет эта операция на войну.

Глава ГУР МО в интервью журналистам BBC выразил надежду, что в первую очередь облегчение почувствует Одесса. Ведь город все время страдает от обстрелов с самолетов Ту-22М3.

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Буданов надеется, что облегчение после сбивания самолета почувствует Одесса

После успешной операции ГУР МО Украины во взаимодействии с Воздушными силами Кирилл Буданов выразил надежду, что Одессе, которая понесла значительные разрушения гражданской инфраструктуры именно от выпущенных из Ту22М3 ракет Х-22, сейчас станет немного легче.

"Ракета (Х-22 – 24 Канал) очень быстрая, мощная и особо никто не мог перехватить ее. Это еще советская разработка, но в то же время точность не такая уж и большая, поэтому большое количество гражданских зданий уничтожили именно эти ракеты", – объяснил генерал.

По словам главы украинского ведомства, после этой операции Москва будет вынуждена использовать другие способы для попытки атаковать город, а также искать новые рубежи. Хотя, по словам Буданова, в направлении Одессы других рубежей нет.

Надеюсь, Одессе сейчас будет немного легче. Х-22, я надеюсь, больше не увидят,

– сказал Буданов.

В то же время начальник ГУР МО отметил, что для атак по городу россияне будут использовать наземные комплексы с временно оккупированного Крыма, а также ракеты с дальней авиации и с моря.

В Воздушных силах сказали, как повлияет сбивание самолета на обстрелы