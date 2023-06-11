Возле Киева автомобиль насмерть сбил военнослужащего, – СМИ
Источник:"Трибуна – Бровары"
Между Броварами и столицей, вероятно, произошло ужасное ДТП, в результате которого погиб военнослужащий Вооруженных Сил. СМИ пишут что наехала на воина водитель автомобиля Skoda.
В воскресенье, 11 июня, около 14:00 произошел смертельный наезд на бойца украинской армии на трассе Киев – Чернигов. По крайней мере, об этом пишут местные СМИ и телеграм-каналы.
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Сбили военнослужащего
Авария произошла с участием автомобиля Skoda Octavia A5 и за рулем была женщина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Удар был такой силы, что капот прижало к лобовому стеклу. Пешеход, к сожалению, погиб на месте… Разбита голова и оторвана нога,
– написали СМИ со ссылкой на очевидцев.
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Аварии: последнее
- В центре Милана в Италии произошло ДТП с участием полузащитника местного гранда Серии А Тьемуэ Бакайоко. Арендованный в Челси футболист на автомобиле Lamborghini Urus столкнулся с Volvo. Оба автомобиля несерьезно пострадали – обошлось без госпитализации водителей.
- Также в центре Киева во вторник, 6 июня, сразу три автомобиля попали в аварию. Собственно, произошла она из-за белого легкового автомобиля, водитель которого, очевидно, не справился с управлением на улице, где было много машин.
- К этому вспомним, что в конце мая глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр наехал на нацгвардейца, в результате чего тот погиб. Сейчас идет суд над Тандыром – ему грозит лишение свободы.