Возле Киева автомобиль насмерть сбил военнослужащего, – СМИ

Между Броварами и столицей, вероятно, произошло ужасное ДТП, в результате которого погиб военнослужащий Вооруженных Сил. СМИ пишут что наехала на воина водитель автомобиля Skoda.

В воскресенье, 11 июня, около 14:00 произошел смертельный наезд на бойца украинской армии на трассе Киев – Чернигов. По крайней мере, об этом пишут местные СМИ и телеграм-каналы.

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Сбили военнослужащего

Авария произошла с участием автомобиля Skoda Octavia A5 и за рулем была женщина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Удар был такой силы, что капот прижало к лобовому стеклу. Пешеход, к сожалению, погиб на месте… Разбита голова и оторвана нога,

– написали СМИ со ссылкой на очевидцев.

Около 17:00 журналистыпытались связаться с правоохранителями по этому ДТП. В Броварском районном управлении полиции нам сказали, что стоит обратиться к Деснянскому районному управлению. В то же время канцелярия этого участка на звонки не отвечает.

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