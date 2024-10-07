Сбиты 2 "Кинжала" и более 30 "Шахедов": в Воздушных силах сообщили детали атаки врага

В ночь на 7 октября российские оккупанты снова терроризировали Украину и ее население. В частности, Россия запускала "Кинжалы" и ударные БпЛА типа "Шахед".

У Воздушных силах ВСУ отчитались о результате работы. Там рассказали, сколько вражеских целей уничтожено.

Смотрите также В Староконстантинове угроза детонации боеприпасов, горожан просят быть в укрытии

Сколько вражеских целей удалось приземлить защитникам

В ночь на 7 октября 2024 года (с 20 часов вечера 6 октября по половину 9 утра 7 октября), российские войска нанесли удар по Украине баллистической ракетой Искандер-М, управляемой авиационной ракетой Х-59, ракетой неустановленного типа из Курской и Белгородской областей, а также ударными БПЛА. Так, дроны враг запускал из таких районов, как Орел, Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск, что в России.

В Воздушных силах указали, что около 08:20 российские оккупанты нанесли удар 3 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из трех самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тамбовской области. Там указали, что аэродром, с которого был совершен вылет, – Саваслейка.

Указывается, что всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 80-ти воздушных целей.

Воздушное нападение врага отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя подтверждено сбитие двух аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" в Киевской области и 32 вражеских ударных БПЛА в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях,

– говорится в сообщении.

К тому же в ПС добавили, что зафиксировано несколько попаданий ударных БПЛА противника в прифронтовой Харьковской области. Также указывается, что 1 из 3 "Кинжалов" попал в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области.

Также в командовании Воздушных сил добавили, что 37 российских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. Там добавили, что информация еще уточняется.

Известно, что 1 БпЛА находится еще в воздухе. По состоянию на 11:14 боевая работа продолжается.