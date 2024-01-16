Более 10 летчиков могли погибнуть после сбивания самолета-радара А-50

На борту сбитого самолета-разведчика РЛДНиУ А-50, стоимость которого оценивается в 500 миллионов долларов, находилось 11 – 12 пилотов.

Об этом сообщает российский телеграм-канал Fighterbomber. Автор утверждает, что упавшие самолеты (кроме А-50, упал еще и Ил-22) якобы оказались под огнем российской ПВО.

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"Самым страшным и опасным врагом для ВКС стала наша ПВО. Она всегда бьет в спину. От нее невозможно защититься", – говорится в публикации.

В то же время, другие российские пропагандисты подтвердили падение самолетов и запустили кампанию по сбору средств семьям погибших.



Российские пропагандисты сообщают о погибших пилотах / Скриншот из телеграма

Уничтожение самолетов А-50 и Ил-22