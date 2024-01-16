Более 10 летчиков могли погибнуть после сбивания самолета-радара А-50
На борту сбитого самолета-разведчика РЛДНиУ А-50, стоимость которого оценивается в 500 миллионов долларов, находилось 11 – 12 пилотов.
Об этом сообщает российский телеграм-канал Fighterbomber. Автор утверждает, что упавшие самолеты (кроме А-50, упал еще и Ил-22) якобы оказались под огнем российской ПВО.
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"Самым страшным и опасным врагом для ВКС стала наша ПВО. Она всегда бьет в спину. От нее невозможно защититься", – говорится в публикации.
В то же время, другие российские пропагандисты подтвердили падение самолетов и запустили кампанию по сбору средств семьям погибших.
Российские пропагандисты сообщают о погибших пилотах / Скриншот из телеграма
Уничтожение самолетов А-50 и Ил-22
- 14 января украинские военные уничтожили российский самолет А-50. Произошло это в зоне акватории Азовского моря.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил Воздушные силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию по уничтожению воздушного командного пункта Ил-22, а также самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
- В Минобороны России официально инцидент с падением самолетов так и не прокомментирован. В Кремле только отмахнулись, что не располагают информацией о том, что самолеты были сбиты ВСУ.