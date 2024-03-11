Есть 15 секунд, без шанса на ошибку: какие секреты у профессиональных ловцов "Шахедов"

"Шахеды" практически невозможно поразить обычной пулей. Однако уничтожить дроны-камикадзе определенно можно. Именно этим и занимаются мобильно-огневые группы.

Какое оружие предпочитают профессиональные ловцы "Шахедов", почему никогда не работают в населенных пунктах и что находят на месте падения дронов-камикадзе – расскажет 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Важен четкий удар

Россия фактически ежедневно обстреливает украинские города дронами-камикадзе. "Шахеды" наносят огромный ущерб инфраструктуре и иногда уносят жизни людей. Поэтому, чтобы усилить ПВО и противодействовать этой угрозе эффективнее, украинские силы обороны создали большое количество мобильных огневых групп.

Значительная часть из этих групп состоит как раз из украинских пограничников. Они имеют информацию о том, какой путь держат дроны, поэтому как можно быстрее едут их перехватывать.

Мы понимаем, в какой он будет идти район. Выезжаем, я водителю говорю: "Давай, вправо в поле". Мы встаем, он (дрон – 24 Канал) выходит на нас сверху, мы его засвечиваем. Было очень быстро. 10 секунд пролетал, ты уже из последних патронов достреливаешь, разворачиваешься и за спиной – такой гриб в районе радиусе метров 50 огня. Тогда все понимают – "Шахед" сбит,

– рассказал Олег, командир пограничного подразделения.

Важно при этом понимать, что если не удастся повредить топливную систему, не сдетонирует двигатель или операционная система, дрон не остановит свой полет, хоть пусть весь будет дырявым от пуль.

"Шанса на ошибку нет"

Дроны также поражают из пулеметов. Однако не каждый пулемет может подойти для такой работы.

"Меньший калибр – малоэффективен. От 12.7 и выше – нормальный калибр, который моментально детонационным зарядом нанесет такие повреждения беспилотнику, что тот не сможет дальше лететь", – заметил Богдан, пулеметчик.

Мы в населенных пунктах не ведем огонь для сохранения гражданского населения. Чтобы он (дрон – 24 Канал), не дай Бог, над селом не упал. Мы его вывели за село и он шел низко над линией передач. И мы не ожидали его с того места, откуда он вышел. Можно сказать, с перепугу его лупнули и он разорвался очень близко возле нас,

– рассказал Богдан.

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Когда мобильная огневая группа пограничников получает информацию о пусках "Шахедов", есть понимание, что времени совсем немного, чтобы доехать на место и настроить технику. Военные рассказали, что с момента обнаружения цели и для того, чтобы навестись и отработать есть совсем небольшой промежуток времени. Фактически, говорится о 15 – 20 секунд, потому что шанса на ошибку нет.

"Мы сначала услышим от наших передовых постов о прохождении дрона звуком по эфиру. Затем будем видеть, как работают предыдущие группы, и тогда уже будем от этого смещать свое местонахождение. Пулеметчик остается на кузове, другие переезжают – и ведем охоту на "Шахеды"", – рассказал пулеметчик.

Когда трудно перехватить вражескую цель

Еще в конце прошлого года появилась информация, о том, что россияне начали красить "Шахеды" в черный цвет. Пограничники с мобильно-огневых уверяют, что работу для них это не сильно усложнило. Черные дроны просто подсвечивают прожектором и их видно так же хорошо, как и серые.

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Самая большая сложность поймать дрон при плохой погоде. Например, когда погода ветреная, он может лететь с одной стороны, а звук будет доноситься с другой. То есть надо очень быстро найти его,

– отметил пограничник с позывным "Замок".

Прожекторы очень помогают мобильно-огневым группам обнаружить дроны в ночное время. Когда благодаря свету находят цель, ее просто преследуют. Далее огневая группа отрабатывает по дрону-камикадзе, уничтожая ее.