"Сбивают ракеты и дроны на Ближнем Востоке": Зеленский упрекнул союзников за бездействие

Владимир Зеленский выразил возмущение тем, что союзники сбивают ракеты и дроны на Ближнем Востоке, не делают этого для защиты Украины. Он назвал это унизительным для демократического мира.

Президент отметил, что российские дроны и ракеты не сбиваются даже тогда, когда нарушают границу соседних с Украиной стран. Зеленский добавил, что пока только Беларусь смогла сбить российские "Шахеды".

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Как Зеленский упрекнул союзников

Зеленский выразил свою обеспокоенность тем, что демократический мир позволяет союзникам уничтожать ракеты и беспилотники в небе Ближнего Востока, но до сих пор не принимает решение о совместном уничтожении российских ракет и иранских дронов над Украиной.

Когда мы слышим, что в Россию прибыли новые ракеты из Ирана, это же то самое зло, которое союзникам приходилось уже сбивать в небе Ближнего Востока. Сейчас, возможно, отличается марка ракет, но не террористический мотив Ирана, что лежит в основе распространения и применения этого оружия,

– подчеркнул он.

Президент отметил, что российские ракеты и дроны не сбивают даже тогда, когда нарушают границу соседних с Украиной стран.

"И когда мы поднимаем этот вопрос с нашими партнерами, постоянно, кстати, все пытаются его просто, если честно, заговорить. И боятся даже сказать “мы работаем над этим”. Даже этих слов боятся. И это правда", – отметил Зеленский.

Напоследок президент отметил, что только Беларусь пока продемонстрировала активность в сбивании российских "Шахедов".

"Я не думал, что в таком формате это будет... Это действительно, я считаю, просто унизительно для сильного демократического мира", – резюмировал гарант.